Rubén Carbajal: “La reforma laboral es regresiva y no va a generar más trabajo”

El secretario general de la CGT Regional Tres Arroyos y del Sindicato de Choferes, Rubén Carbajal, realizó un fuerte análisis crítico sobre la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, a la que calificó como “regresiva” y perjudicial para los trabajadores. En ese marco, valoró la movilización sindical realizada en Plaza de Mayo, que logró postergar el tratamiento del proyecto hasta febrero, y advirtió que, de no haber cambios sustanciales, la central obrera avanzará con medidas de fuerza.

“Fue una semana intensa no solo para el sindicalismo, sino para los trabajadores, porque de todo esto depende su futuro”, afirmó Carbajal. En ese sentido, destacó la importancia de la movilización del jueves pasado: “Se pudo lograr que el dictamen para discutir la ley laboral se pase para el 10 de febrero. Eso es importante porque el Gobierno pretendía aprobarla ese mismo día, sin debate”.

Según explicó, la postergación permitirá seguir discutiendo el contenido del proyecto. “Creemos que no hay ni un punto favorable para el trabajador. Esta mal llamada modernización laboral no tiene nada de moderna, es totalmente regresiva”, sostuvo, y agregó: “Esto nos da tiempo para intentar sacar o modificar puntos clave de la ley”.

Carbajal fue contundente al analizar los efectos económicos de la iniciativa. “No va a traer más trabajo ni inversiones. El problema de fondo es la política económica que está llevando adelante el Gobierno. Por eso no hay trabajo y por eso la Argentina está viviendo una recesión tremenda”, aseguró. Y añadió: “Todos conocemos a alguien que perdió su empleo o que tiene que trabajar en dos lugares porque no llega a fin de mes”.

Entre los ejemplos que mencionó, cuestionó la ampliación de la jornada laboral. “Si pasás de 8 a 12 horas, automáticamente el salario disminuye. Trabajás más por menos dinero y sin horas extras, porque se eliminan con el famoso banco de horas”, explicó. “En este contexto de desigualdad entre el empleador y el trabajador, pensar que el empleado va a disponer libremente de sus horas es una utopía”.

En ese punto, remarcó que la propuesta va a contramano de las tendencias internacionales. “En Europa se discute reducir la jornada laboral para generar más empleo. Acá proponen alargarla. Si yo trabajo 12 horas, ¿qué lugar le dejo a otro trabajador? Ninguno”, señaló. “Le conviene al empresario, porque no va a tomar a otra persona”.

El dirigente también defendió el rol de los sindicatos frente a las críticas. “Dicen que los sindicatos defienden lo suyo, pero existen porque entre el empleador y el empleado hay una disparidad enorme de poder. Sin sindicatos no se podría regular nada”, afirmó. Y alertó sobre la intención de eliminar los aportes sindicales: “Quieren anularnos económicamente para que no podamos defender derechos”.

Si bien reconoció que algunos convenios colectivos son antiguos, Carbajal aclaró que la CGT no se opone al debate. “No tenemos problema en discutir una modernización laboral, pero sin quita de derechos. El problema es que esconden el quitar derechos detrás de la palabra modernizar”, expresó.

De cara a lo que ocurrirá en febrero, fue claro sobre la postura de la central obrera. “La plana mayor de la CGT ya lo anunció: si no hay acuerdo en puntos cruciales, seguramente se va a hacer un paro nacional. Esa decisión ya está hablada y todos los dirigentes la respetamos”, afirmó.

En el plano local, Carbajal también se refirió al inicio de la temporada en el predio recreativo del Sindicato de Choferes. “La pileta comenzó a funcionar el 13 de diciembre. Todos los años tratamos de brindar algo nuevo y mantener precios accesibles”, explicó. Además, remarcó que el espacio está abierto tanto a afiliados como al público en general y a otros gremios con convenio. “Es un lugar amplio, con mucho verde, pensado para que las familias puedan disfrutar”.