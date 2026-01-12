Roxana Calvo: “No paramos de tener llamados y mensajes con reclamos, de la gente”

La concejal del Movimiento Vecinal de Tres Arroyos, Roxana Calvo, aseguró que el bloque continúa trabajando activamente durante el mes de enero, pese al receso legislativo, y destacó que este período resulta “ideal” para ordenar proyectos, definir prioridades y avanzar en temas sensibles para la comunidad.

“Estamos trabajando, no hemos parado con el equipo de concejales. Estamos armando reuniones con la nueva comisión directiva del partido y delineando el trabajo del año. Es un momento ideal porque no tenemos el ritmo de las comisiones estables, que nos demandan mucho tiempo”, explicó.

Calvo señaló que el bloque vecinalista aprovecha este período para profundizar proyectos que ya están en comisión y definir la agenda legislativa del 2026. “Seguimos atendiendo requerimientos de vecinos e instituciones, pero al no tener comisiones permanentes estamos usando el tiempo para investigar, escribir, buscar opiniones y trabajar sobre los proyectos”, remarcó.

Roxana Calvo, concejal del Movimiento Vecinal.

El presupuesto y una oposición “responsable”

Al hacer un balance del cierre del 2025, Calvo destacó el tratamiento del presupuesto municipal, que demandó un trabajo intenso por parte del bloque. “La aprobación del presupuesto nos llevó un esfuerzo extra. Este año encabecé las reuniones y el análisis junto al equipo”, señaló.

En ese sentido, valoró el aporte técnico del espacio vecinalista: “Tenemos la ventaja de contar con exsecretarios de Hacienda con mucha trayectoria, que pueden analizar un presupuesto de manera certera y concreta”.

La concejal explicó que, desde el vecinalismo, se tuvo en cuenta el complejo contexto económico nacional y provincial. “Llegamos a un aumento del 27% del valor del módulo, fraccionado en seis tramos del 4,5% no acumulables, lo cual es importante aclarar”, indicó.

Además, sostuvo que se lograron redireccionar partidas tras reuniones con el Ejecutivo. “Algunos números no nos gustaban y pudimos redireccionar partidas. En otros casos el oficialismo no aceptó, lo cual está en su derecho. Pero quedamos conformes porque fue un trabajo a conciencia”, afirmó.

Calvo defendió el rol del bloque como oposición constructiva: “Nos han dicho que somos una oposición responsable y constructiva, y lo sentimos así. Pensamos en un presupuesto que ayude a los vecinos, que mejore la calidad de vida, pero también desde un lugar de control. Vamos a mirar cada número”.

Bloque de Concejales del Movimiento Vecinal.

Trabajo legislativo en enero

Consultada sobre las tareas concretas durante el mes de enero, Calvo detalló que el bloque continúa activo. “Hoy a las 8 de la mañana estábamos reunidos en el Concejo. Estamos trabajando en licitaciones que salieron a fines de diciembre y principios de enero, algunas con dudas que nos acercaron las partes interesadas”, explicó.

En ese marco, subrayó que el rol del concejal es “consultar, reunirse, trabajar y dar respuestas a los vecinos”.

También mencionó el seguimiento de temas vinculados al turismo, la costa atlántica y reclamos vecinales, además del trabajo en comisiones especiales. “Tuvimos reuniones por becas, una reunión extraordinaria de patrimonio por demoliciones y estados de edificios que deben cuidarse. Hay temas que no se toman vacaciones”, afirmó.

Reclamos vecinales y falta de planificación

Entre los reclamos recientes, Calvo se refirió a la situación del Paseo del Arroyo, en el Parque Miedan. “Presenté pedidos de informe en marzo y octubre de 2025 y no tuve respuesta. La semana pasada el pasto superaba el metro ochenta”, señaló.

Tras hablar directamente con el jefe de Gabinete, el problema se resolvió. “Hoy tenemos un paseo que se puede transitar. Pero el problema es la falta de previsión y de planificación estratégica”, cuestionó.

“La temporada estaba avanzada y el pastizal generaba riesgos: roedores, arañas, problemas de seguridad. Lamentamos que no se anticipen. Eso nos genera más trabajo a los concejales que estamos comprometidos con el bienestar de la comunidad”, agregó.

“No paramos de tener llamados y mensajes con reclamos, de la gente, también nos acercan propuestas, lo cual significa que la gente confía en nosotros y en la gestión que podemos hacer”.

“Yo siempre estoy dispuesta a recibir a la gente, además el departamento Ejecutivo ya sabe que soy de insistir bastante, no paro hasta tener una respuesta, por si o por no; también soy agradecida, cuando hay cosas que podemos resolver en conjunto, lo reconozco”.

Temporada y críticas a la infraestructura

Sobre la temporada turística, Calvo indicó que recorre habitualmente Claromecó, Reta y Orense. “Desde que soy concejal no puedo correrme de mi rol. Aunque esté descansando, hablo con vecinos y proveedores”, sostuvo.

En particular, expresó preocupación por el estado de Claromecó. “Hace mucho tiempo que no veía tanto polvo en suspensión. El camión regador pasa, se nota una planificación en algunos sectores, pero tenemos una costanera completamente abandonada”, lamentó.

Detalló que hay sectores “completamente rotos” y advirtió que el deterioro se agrava con el paso del tiempo. “Es algo que se podría haber trabajado en invierno, con planificación”, afirmó.

Calvo también cuestionó la falta de una estrategia turística integral. “Tenemos kilómetros de playa, un mar amplio y enormes posibilidades. Con un plan estratégico podríamos ofrecer muchos más servicios y mejor infraestructura”, sostuvo, y agregó: “A más de dos años de gestión uno espera otra cosa, otra impronta”.

“Hay lugares de comida como Pubs y Restaurantes que a las 3 de la mañana tienen que cerrar sus puertas porque están esperando que se firme la habilitación para ser considerado bar y no la tienen”.

Demoras y servicios en Dunamar

La concejal mencionó reclamos puntuales en Dunamar, como la ausencia de controles en la bajada vehicular y la falta de una senda peatonal. “El año pasado había un inspector que cuidaba los 200 metros de la bajada. Hoy es peligroso: autos bajan rápido y hay chicos jugando”, alertó.

También señaló que la bajada peatonal, que había quedado “muy linda”, hoy no existe. “No hay madera, no hay senda, no hay nada. Muchos vecinos me han llamado por esto. Es algo que todavía estamos a tiempo de solucionar”, remarcó.

Casa de día y consumo problemático

Finalmente, Calvo adelantó que el bloque trabaja en un proyecto vinculado al consumo problemático. “Presentamos un proyecto de ordenanza para la creación de una casa de día, que está en la Comisión de Acción Social”, explicó.

La iniciativa contempla un abordaje integral. “Tiene que ver con acompañar a personas con consumo problemático, a sus familias, con un equipo interdisciplinario, actividades y profesionales”, detalló.

“Las estadísticas muestran que el inicio del consumo se da cada vez a edades más tempranas. Los equipos escolares muchas veces no tienen herramientas suficientes. Una casa de día permitiría acompañar, contener y dar continuidad al trabajo”, concluyó.