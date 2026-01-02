Roxana Calvo: “Aprobamos el presupuesto para darle previsibilidad al Ejecutivo, pero vamos a controlar áreas sensibles durante todo 2026”

La concejal del Movimiento Vecinal, Roxana Calvo, realizó un balance del cierre de año en el Concejo Deliberante, marcado por sesiones extraordinarias, reuniones con el Ejecutivo y la aprobación del presupuesto municipal. Según afirmó, se trató de un período de “mucho trabajo y muchas decisiones”, pero con un saldo positivo para su espacio político.

“Fue un cierre de año realmente intenso, pero desde nuestro espacio estamos más que satisfechos con el trabajo realizado, porque nos hemos involucrado en decisiones que tienen que ver con el futuro de los tresarroyenses y con mejorar la calidad de vida de todos”, señaló.

Calvo recordó que el tratamiento del presupuesto incluyó la sesión extraordinaria de concejales y la posterior asamblea de mayores contribuyentes, necesaria para refrendar la aprobación. “Decidimos acompañar el presupuesto antes de fin de año para darle herramientas al Ejecutivo y que pueda trabajar con tranquilidad”, explicó.

En relación al contenido del presupuesto, la edil detalló que el Ejecutivo propuso inicialmente un valor del módulo que el Movimiento Vecinal consideró elevado. “Hicimos una contrapropuesta, trabajando contrarreloj porque el presupuesto se presentó el 5 de diciembre y las ordenanzas fiscales una semana antes de la sesión”, indicó.

A partir de ese análisis, el espacio vecinalista planteó una suba escalonada. “Propusimos un incremento del módulo en seis tramos del 4,5%, en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, pensando siempre en que no sea pesado para el vecino”, explicó.

Calvo destacó el trabajo técnico realizado junto a exsecretarios de Hacienda, contadores y dirigentes del partido. “Ese respaldo nos permitió proponer un presupuesto que consideramos coherente para el próximo año”, afirmó.

No obstante, remarcó que el acompañamiento al presupuesto no implica un cheque en blanco. “Exigimos y vamos a estar controlando durante todo 2026 algunos aspectos que consideramos débiles en la gestión municipal”, advirtió. Entre ellos mencionó el área de salud, la cuestión ambiental, la gestión de residuos sólidos urbanos, el agua y la limpieza de los arroyos. “Son temas sobre los que ya hicimos pedidos de informe y vamos a seguir encima”, sostuvo.

Obra para el secundario de Claromecó

Durante el cierre del año legislativo también se aprobó una licitación vinculada a infraestructura educativa en Claromecó. Al respecto, Calvo explicó que se trata de la construcción de una cocina, baños y un depósito en la Escuela Secundaria N° 10.

“Era un reclamo que veníamos gestionando desde hace bastante tiempo en la Comisión de Fondo de Financiamiento Educativo”, señaló. La obra se financiará a través del programa provincial *Escuelas a la Obra* y permitirá que los estudiantes puedan acceder a comidas elaboradas en el propio establecimiento.

Además, destacó que la cocina también será utilizada por el SUM de la escuela, con impacto directo en la comunidad. “Confiamos en que la obra se ejecute en un plazo de cuatro meses y vamos a estar controlando y acompañando para que se concrete”, aseguró.

Patrimonio municipal y desafíos para 2026

Calvo también se refirió a la extensa reunión mantenida con el intendente en el marco de la Comisión de Patrimonio Municipal, un espacio que —según explicó— suele implicar decisiones complejas. “Muchas veces tenemos que negar demoliciones porque se trata de bienes patrimoniales, y no siempre es una decisión cómoda”, señaló.

Entre los temas abordados, mencionó la situación del sitio arqueológico de Arroyo Seco. “Nuestro objetivo es encontrar un punto de equilibrio entre la investigación científica y el respeto por la cosmovisión de los pueblos originarios”, afirmó. En ese sentido, expresó la voluntad de avanzar en el diálogo y el consenso durante 2026.

“La Comisión de Patrimonio estuvo cerrada durante diez años por este tipo de desencuentros. Queremos evitar eso y lograr acuerdos, porque el patrimonio no solo tiene que ver con la cultura, sino también con lo turístico, lo económico y lo identitario”, remarcó.

Finalmente, Calvo adelantó que el próximo año estará marcado por una agenda cargada. “Vamos a reorganizarnos, establecer prioridades y seguir trabajando con fuerza. Tenemos muchos temas pendientes, ambientales y patrimoniales, que requieren tiempo y compromiso”, concluyó.