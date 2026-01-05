Robo automotor: realizaron registros domiciliarios, secuestraron elementos y aprehendieron a un sospechoso

El sábado 3 de enero del corriente año, alrededor de las 19:00 horas, personal de la Comisaría Primera de Tres Arroyos, llevó adelante dos órdenes de registro domiciliario en el marco de una causa por robo agravado automotor.

La investigación se inició a raíz de la denuncia realizada por una mujer de 32 años, a quien autores ignorados le sustrajeron su automóvil Volkswagen Senda, color verde, cuando se encontraba estacionado en calle Viamonte al 1100 de esta ciudad. El rodado fue hallado posteriormente, alrededor de las 07:30 horas, en inmediaciones de calle Rodríguez Peña al 1300, con el faltante de la batería, el estéreo y dos neumáticos.

Durante la inspección del vehículo, el personal policial encontró en su interior un teléfono celular marca LG que no pertenecía a la damnificada. A partir de ese hallazgo, efectivos del Grupo Técnico Operativo (GTO) iniciaron tareas investigativas que incluyeron el análisis del dispositivo, declaraciones testimoniales y el relevamiento de cámaras de seguridad, logrando identificar a dos presuntos autores del ilícito.

Con las pruebas reunidas, se solicitaron dos órdenes de registro domiciliario. Una de ellas se llevó a cabo en un domicilio de calle Charcas Bis al 1400, donde el procedimiento arrojó resultados altamente positivos, procediéndose al secuestro de prendas de vestir utilizadas durante el hecho y a la aprehensión de Fernando Gabriel García, de 32 años, imputado por el delito de robo agravado automotor (por sustracción en la vía pública).

La segunda orden de registro se realizó en una vivienda ubicada en calle Ayacucho al 900 de Tres Arroyos, residencia del otro sindicado, aunque en este caso el resultado fue negativo.

La causa continúa en etapa investigativa, con intervención de la UFIJ N° 13 del Departamento Judicial local, a cargo del agente fiscal Dr. Facundo Lemble.