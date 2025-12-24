Este martes se llevó a cabo la reinauguración de la Cruz del centenario luego de los trabajos de restauración y mejoras del emblemático monumento, ubicado en la intersección de las avenidas San Martín y Almafuerte.

Esta tarea, que se llevó adelante por trabajadores municipales, culminó el día de hoy con un acto abierto a la comunidad y con la participación de diferentes iglesias locales.

En el mismo, que se desarrolló de forma ecuménica, se realizó una reflexión recordando el nacimiento de Jesús y el significado de la Navidad. La misma estuvo a cargo de: por la Iglesia Luterana, el pastor Juan Dalinger; por la Iglesia Reformada, la pastora Annedore Venhaus; por el Ejército de Salvación, los capitanes Gabriela e Isaías Campos; y por la Iglesia Católica, el presbítero Roberto Buckle.

Como cierre, el intendente Pablo Garate resaltó que este encuentro representaba el motivo inicial por el que se instaló la cruz: la unión de diferentes iglesias y, por lo tanto, de la comunidad tresarroyense.

Acompañaron el evento diferentes funcionarios municipales y vecinos.

