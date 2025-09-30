Vía Tres Arroyos / Educación

Punto Digital en instituciones educativas

A través del programa “PD Cercano”, visitará las escuelas secundarias del distrito para acompañar a estudiantes mayores de 15 años en la validación de identidad en la aplicación Mi Argentina.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

30 de septiembre de 2025,

Punto Digital en instituciones educativas

La Dirección de Políticas para la Juventud de la Municipaidad de Tres Arroyos, a través del Punto Digital, informa que a través del programa “PD Cercano”, visitará las escuelas secundarias del distrito para acompañar a estudiantes mayores de 15 años en la validación de identidad en la aplicación Mi Argentina.

Este trámite es fundamental ya que permite acceder de manera ágil y segura a documentación personal como por ejemplo: DNI, Licencia de Conducir, carnet de vacunas, cud, entre otros. Además, es requisito obligatorio para poder inscribirse a la línea de becas “progresar”.

Al respecto, Julián Tornini, Director del área, expresó:

“Sabemos que la beca progresar es una ayuda muy importante para los estudiantes y dado que la inscripción vuelve a abrir en Febrero, nos acercamos a las escuelas y reafirmamos nuestro compromiso con promover la inclusión digital y el acceso a los trámites”.

Temas Relacionados

MÁS DE Educación
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS