Punto Digital en instituciones educativas

La Dirección de Políticas para la Juventud de la Municipaidad de Tres Arroyos, a través del Punto Digital, informa que a través del programa “PD Cercano”, visitará las escuelas secundarias del distrito para acompañar a estudiantes mayores de 15 años en la validación de identidad en la aplicación Mi Argentina.

Este trámite es fundamental ya que permite acceder de manera ágil y segura a documentación personal como por ejemplo: DNI, Licencia de Conducir, carnet de vacunas, cud, entre otros. Además, es requisito obligatorio para poder inscribirse a la línea de becas “progresar”.

Al respecto, Julián Tornini, Director del área, expresó:

“Sabemos que la beca progresar es una ayuda muy importante para los estudiantes y dado que la inscripción vuelve a abrir en Febrero, nos acercamos a las escuelas y reafirmamos nuestro compromiso con promover la inclusión digital y el acceso a los trámites”.