Desde el 15 diciembre y hasta el 28 de febrero, se encuentran trabajando en las localidades de Reta y Claromecó las cuadrillas pertenecientes al área de Higiene Urbana del Municipio de Tres Arroyos, llevando adelante el Programa Playas Limpias.

Este operativo incluye la limpieza integral de las playas, así como tareas de limpieza urbana y barrido de cordones, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones los espacios públicos durante la temporada.

Programa Playas Limpias en Reta y Claromecó

Cabe aclarar que, de manera simultánea, las cuadrillas de Higiene Urbana continúan funcionando con normalidad en la ciudad de Tres Arroyos, garantizando la prestación del servicio habitual.

Desde el Municipio se destaca la importancia de estas acciones para el cuidado del ambiente y el bienestar de vecinos y turistas.