Presupuesto 2026 Tres Arroyos: aprobado por mayoría

La Sesión Extraordinaria para el tratamiento del Presupuesto del Ejercicio 2026 se realizó esta mañana en el recinto del Salón Blanco del Palacio Municipal, con presencia de 18 concejales.

Tras el tratamiento en comisiones y el análisis de los números por parte de cada bloque, los proyectos se pusieron a consideración.

El Presupuesto General Consolidado para el Municipalidad de Tres Arroyos para el Ejercicio 2026 (que alcanza los $ 79.890.154.574,98), fue aprobado por mayoría, al igual que los Proyecto de Ordenanzas de Exenciones y Fiscal.

Por otro lado, el Proyecto de Ordenanza Impositiva fue aprobado por mayoría con el acuerdo de una actualización del módulo 27% acumulado, en seis cuotas de 4% a aplicarse en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, con posibles revisiones según IPC.

Finalizada la sesión convocada para el tratamiento del Presupuesto, se abrió una nueva sesión para el tratamiento de la adjudicación del servicio de recolección de residuos patogénicos y de un carro gastronómicos, ambos proyectos aprobados por unanimidad.