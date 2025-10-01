Presentación del libro “La tinta incendió la ciudad” en el Museo Mulazzi

El Museo Municipal José A. Mulazzi invita al público a la presentación del libro “La tinta incendió la ciudad”, de los autores Matias Cirone y Gian Luca González, el viernes 10 de octubre a las 19.30 horas en la Sala Mayor, con entrada libre y gratuita.

Esta obra literaria y gráfica “transita varias temáticas que van desde la crítica a la política y la sociedad contemporánea hasta cuestiones cotidianas que atraviesan la existencia como la amistad, el amor, la rutina, entre otras cuestiones”, indican Cirone y González.

La presentación tendrá el formato de entrevista a los autores realizada por la reconocida periodista local, Andrea Elgart. Luego el público entablar un diálogo con los responsables de dicha obra literaria. Cabe destacar que, los ejemplares estarán expuestos para su adquisición.