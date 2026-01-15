Orense le Canta al Atlántico este sábado

Este sábado se llevará a cabo una nueva edición de “Orense le Canta al Atlántico”, la propuesta que ya se convirtió en un clásico de los veranos en la costa de Tres Arroyos.

Diego Balbuena, confirmó que ya está todo listo desde el punto de vista organizativo, aunque la realización del evento previsto a partir de las 20 horas, dependerá de la evolución del clima.

“La parte organizativa ya está todo listo, el cronograma armado, pero estamos mirando sinceramente la parte climática porque nos está dando un poco de lluvia para el sábado”, explicó Balbuena. Al tratarse de un festival al aire libre y con entrada libre y gratuita, la decisión final se tomará en las próximas horas: “Hoy a la noche nos reunimos a ver qué decisión se toma. Sería una pena que no se pueda disfrutar bien”.

Orense le Canta al Atlántico 2024

En cuanto a la programación artística, Balbuena detalló que este año se optó por un formato más corto, justamente por las condiciones climáticas. “Vamos a arrancar a las 20 horas. Va a estar el grupo de payasos de Tres Arroyos Había una vez; alrededor de las 21, una banda de rock llamada Doble Par; como número central, cerca de las 22, el humorista Beto Mena Mena; y el cierre estará a cargo de Trasnochados, una banda de cumbia”.

“Generalmente tratamos de cerrar con cumbia para que el ambiente esté bien arriba”, señaló el organizador, destacando la calidad del grupo de cierre.

El festival contará además con una amplia propuesta gastronómica y de emprendedores. “El Club de Pesca del Balneario Orense tendrá a cargo el fogón de carnes, la Asociación de Fomento el puesto de choripanes, la gente de la capilla va a estar con tortas, el balneario ofrecerá hamburguesas, tragos y bebidas, y también estarán presentes artesanos y emprendedores”, enumeró.

La historia de Orense le Canta al Atlántico

Respecto a la historia del evento, Balbuena aclaró que existe cierta particularidad con la numeración. “El festival lo organizaba hace más de 30 años la Cooperadora de la Escuela 49. Después se discontinuó y Adolfo Olivera le puso el nombre Orense le Canta al Atlántico. Calculamos que esta sería aproximadamente la 18ª edición con este nombre, aunque el festival tiene más de 30 años de historia”.

Sobre la temporada turística en Orense

En relación a la temporada turística, Balbuena se mostró conforme. “La temporada viene linda, viene bien. Tuvimos fines de semana con muchísima gente y, si bien en septiembre el panorama no era muy alentador, en octubre y noviembre pegó un salto fuerte”. Según indicó, actualmente el balneario registra entre un 80 y 90% de ocupación.

“El balneario es chico, no tenemos una gran capacidad, pero la gente busca tranquilidad y paz, y eso es lo que ofrecemos”, afirmó. También destacó que Orense recibe mayormente turistas del interior del país, especialmente de Córdoba y Mendoza, y que se trata de visitantes que “vuelven todos los años y alquilan las mismas casas”.

Finalmente, Balbuena resaltó el acompañamiento del Municipio y las tareas recientes de mantenimiento del camino de acceso. “Hoy en día ningún festival de estas características se puede solventar solo. También se pudo repasar el camino al balneario, que estaba bastante golpeado, así que estamos esperando a todos”.

La definición sobre la realización del festival quedará sujeta al clima, pero desde la organización mantienen la expectativa de poder concretar una nueva edición de “Orense le Canta al Atlántico”, un evento ya clásico del verano en la costa tresarroyense.