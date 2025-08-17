Nuevos Aires festejó el Día del Niño en la plaza San Martín de Tres Arroyos

Este sábado, en el marco del Día de las Infancias, se llevó a cabo en la Plaza San Martín de Tres Arroyos una jornada de celebración que reunió a niños, familias y vecinos de la ciudad.
La propuesta, organizada por Nuevos Aires, incluyó diferentes estaciones de juego donde los más chicos pudieron disfrutar y compartir momentos de recreación.
Hubo juegos tradicionales como carreras de embolsados, elástico y salto a la soga, además de espacios con música, maquillaje artístico y dinámicas participativas.
La jornada también contó con una clase de baile a cargo de Melanie Álvarez, donde se presentaron distintas coreografías, y un cálido momento de folclore en familia, en el que grandes y chicos se sumaron a bailar y compartir nuestras tradiciones.
Más allá de la diversión, la actividad buscó poner en valor el espacio público como lugar de encuentro y trabajar sobre la promoción y prevención de los derechos de las infancias, generando un ámbito de convivencia y aprendizaje en familia.
Desde la organización destacaron la importancia de llevar adelante este tipo de iniciativas:
“Creemos necesario realizar estos encuentros para fortalecer la participación de las familias y la comunidad, y para que nuestras infancias puedan crecer en un entorno más inclusivo, alegre y con oportunidades de juego compartido.”
La jornada concluyó con un mensaje claro: las infancias son protagonistas, y la comunidad toda tiene la responsabilidad de acompañarlas, escucharlas y celebrarlas.
Desde Nuevos Aires agradecen a todas las familias que se acercaron.