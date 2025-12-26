Vía Tres Arroyos / Salud

Nuevo Consejo de Administración: primer encuentro de trabajo en el Hospital Pirovano

La jornada estuvo coordinada por la Secretaria de Salud, Dra. Mercedes Moreno, y permitió presentar el marco normativo que rige al Consejo, intercambiar sobre le presupuesto para el año que entra y compartir un balance del trabajo desarrollado por el equipo durante la actual gestión.

Tras la renovación de autoridades, el Hospital Pirovano de Tres Arroyos dio inicio a una nueva etapa con la realización de la primera reunión del Consejo de Administración, espacio clave para la conducción y planificación del sistema de salud del Distrito.

La jornada estuvo coordinada por la Secretaria de Salud, Dra. Mercedes Moreno, y permitió presentar el marco normativo que rige al Consejo, intercambiar sobre le presupuesto para el año que entra y compartir un balance del trabajo desarrollado por el equipo durante la actual gestión.

El Consejo funciona como una mesa plural de diálogo y construcción colectiva, integrada por autoridades sanitarias, representantes municipales, organizaciones de la comunidad, entidades de bien público y referentes del ámbito de la salud. Los encuentros se llevan a cabo de forma mensual en la Dirección del Centro de Salud del Distrito.

