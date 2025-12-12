Néstor García confirmó que esperan la quiebra del Frigorífico Anselmo para garantizar la continuidad laboral

El secretario del Sindicato de la Carne, Néstor García, brindó precisiones sobre la situación del Frigorífico Anselmo y sostuvo que la salida más viable es que la Justicia decrete la quiebra para permitir la continuidad de la explotación por parte de un nuevo grupo empresario. Además, apuntó a los actuales propietarios y cuestionó su administración.

“La negociación se alargó por exigencias del lado vendedor”

García explicó que el proceso para encontrar una salida se extendió más de lo esperado debido a las condiciones que imponían los actuales dueños:

“La verdad que sí, se estiró más de lo debido. Había gente interesada en tomar las riendas del frigorífico, pero la negociación se vio trabada por exigencias del lado vendedor”.

Pese a los intentos del sindicato para evitar llegar a una instancia judicial, señaló que ya no quedaban alternativas:

“Intentamos de todas las maneras que se llegara a un acuerdo sin llegar a una quiebra, para que no quedaran tantos dolidos en el camino. Pero no quedó otro remedio que esperar la quiebra para que la empresa que viene haga una continuidad de explotación con la totalidad de los trabajadores”.

Frigorífico Anselmo

“Es la forma más limpia y sin pasivos ocultos”

El dirigente sindical afirmó que la quiebra permitiría conocer con claridad el estado real del frigorífico y evitar futuros conflictos:

“Creemos que es la forma más limpia, sin tantas exigencias del lado vendedor, y que alguien se haga cargo sabiendo verdaderamente cuál es la deuda. No queremos que dentro de cuatro o cinco meses aparezca algo que no estaba en los papeles y volvamos para atrás”.

García aseguró que, en caso de que la Justicia avance, el acuerdo contemplaría:

“Levantar todos los sueldos caídos y arrancar la producción”.

Tres meses de incertidumbre: “Parece que hubieran sido diez años”

El secretario del gremio describió la difícil situación que atraviesan los trabajadores desde el cierre de la planta:

“Desde que cerró el frigorífico pasaron tres meses, y parece que hubieran sido diez años por la desesperación”.

Afirmó que el sindicato realizó gestiones para asistir a las familias, aunque reconoció los límites:

“Hemos intentado ayudar en muchos casos, pero no es lo mismo tener la plata para pagar un servicio que ir diez personas a pedir que no se lo corten”.

Gestiones con jueces, empresarios y consulados

García también relató que mantuvieron conversaciones con distintos actores para acelerar una solución:

“Estamos día a día hablando con jueces, sindicatos, empresarios y trabajadores para sacar esta situación adelante”.

Incluso reveló que se comunicó con autoridades diplomáticas por la actuación de los inversores extranjeros:

“Me comuniqué con el consulado argentino en Checoslovaquia y con el consulado checoslovaco en Argentina para plantear la preocupación de los trabajadores. No creemos que sea la mejor decisión dejar la mesa servida e irse sin dejar ni siquiera una rodaja de pan”.

Críticas a la gestión de los inversores: “Se puso plata, pero se puso mal”

Consultado sobre el rol de los inversores internacionales, García fue contundente:

“Las decisiones que tomaron estos inversores no fueron de las mejores. Se puso plata, sí, pero se puso mal. No se escuchó a la gente, ni a quienes querían lo mejor para la empresa”.

Y remarcó los límites del sindicato frente a decisiones empresariales:

“Si nosotros estuviéramos en la administración pasaríamos a ser dueños, y no lo somos. Somos trabajadores y dirigentes sindicales”.

Expectativa por un anuncio inminente: “Estamos a la espera de la quiebra”

García señaló que la resolución judicial es inminente:

“Creo que va a salir de un momento a otro. Estamos a la espera. Puede ser hoy mismo”.

Aunque la palabra “quiebra” suele asociarse a un escenario negativo, afirmó que para los trabajadores es la vía más segura:

“Sabemos que suena fea, pero hoy es la mejor opción. Nadie va a venir con dos valijas llenas de plata a desparramar sobre deudas que ni se sabe si son reales”.

“Los trabajadores fueron coherentes y pensaron en el futuro del frigorífico”

El dirigente destacó la conducta de los empleados durante el conflicto:

“Los trabajadores han sido coherentes y muy pensantes al tomar decisiones en conjunto. Eso ha llevado a que el frigorífico Anselmo tenga la segunda oportunidad de reabrir”.

Finalmente, expresó su deseo de que la resolución llegue antes de fin de año:

“Ojalá para Navidad podamos tener una buena noticia entre tanta paliza”.