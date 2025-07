Lucía Gómez en la Rural: “venimos a representar la voz de los productores que trabajan en el campo todos los días”

En el marco de la apertura oficial de la Exposición Rural, y al cumplirse 17 años de la Resolución 125, la intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, se hizo presente este jueves en la Sociedad Rural Argentina con un claro mensaje: defender al interior productivo y poner en valor su potencia transformadora.

La joven intendenta de Gonzáles Chaves pidió por la situación del INTA y la falta de infraestructura en las regiones rurales de la provincia. “Hoy el campo necesita un Estado que potencie, no que castigue”, sostuvo la impulsora del frente electoral Nuevos Aires.

Gómez hizo entrega al presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, una carta titulada Defender lo Nuestro.

“Le presentamos a Nicolás Pino una declaración de principios, de defensa del interior y de lo productivo. Vengo de Gonzáles Chaves, del interior profundo, y con este proyecto que estamos proponiendo desde Aires del Campo, enmarcado en la provincia de Buenos Aires con el frente Nuevos Aires, le decimos basta al gobierno nacional de atropellos al sector productivo”, planteó.

Lucía Gómez en la Rural

“No hay futuro para el país si no hay inversión en el interior productivo. No venimos a pedir, venimos a proponer. Hoy el campo necesita un Estado que potencie, no que castigue”, remarcó Gómez.

Junto a la carta, hizo entrega de un Mapa de Regionalización Productiva que impulsa a través del proyecto Nuevos Aires, una iniciativa que busca reorganizar la Provincia de Buenos Aires en regiones con identidad productiva y capacidades de decisión, bajo el lema “La Potencia del Interior”.

“Venimos a representar la voz de los productores, del que siembra, cosecha y del que trabaja en el campo todos los días”, añadió Gómez.

Y afirmó: “Proponemos una nueva planificación donde pedimos que las retenciones vuelvan al interior en forma de caminos rurales, electrificación, conectividad. Te doy un ejemplo, en Gonzales Chaves nos tenemos que hacer cargo de 1.200 km de caminos rurales, pero no tenemos los recursos como municipio para poder comprar maquinarias y sostenerlos. Entonces proponemos que haya una vinculación entre el gobierno nacional y los municipios”.

Por último, Gómez dijo: “Conformé un nuevo frente electoral que se llama Nuevos Aires, sin perder nuestros principios radicales, de democracia, igualdad y honestidad. Hoy estamos en este frente con un nuevo proyecto de provincia. Queremos reorganizarla funcionalmente desde el interior, escuchando a su gente. Queremos ser la voz de quienes se levantan antes que el sol, de los que producen y de los que trabajan”.