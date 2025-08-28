Este miércoles se disputó la segunda fecha del Torneo de selecciones de la Federación Bonaerense Pampeana que dejó un saldo adverso para el fútbol juvenil tresarroyense.

En el estadio “Clemente Di Carlo”, los combinados Sub 13 y Sub 15 de la Liga Regional Tresarroyense de Fútbol enfrentaron a sus pares locales y regresaron sin puntos, aunque con realidades distintas en cada encuentro.

El Sub 13 comenzó ganando pero terminó perdiendo 5 a 1, mientras que el Sub 15 hizo un gran partido y se quedó sin premio tras un gol convalidado pese a una dudosa mano en el inicio de la jugada.

El primero en saltar a la cancha de Embajadores fue el Sub 13, que sorprendió al ponerse en ventaja en el inicio, generando ilusión y entusiasmo. Sin embargo, con el correr de los minutos Olavarría impuso su juego y terminó dando vuelta el marcador con contundencia para imponerse 5 a 1.

Las Selecciones Sub 13 y Sub 15 cayeron en Olavarría

Polemica derrota del Sub 15

Luego llegó el turno del Sub 15, que protagonizó un partido intenso y parejo. El local abrió el marcador a los 20′ del primer tiempo con gol de Bautista Vivas, pero Tres Arroyos reaccionó y en el complemento logró el empate gracias a la gran definición de Francisco Calvo a los 11′ minutos que dio impulso y confianza a la visita.

Tras el empate, Tres Arroyos mostró su mejor versión, con pasajes de dominio, presión alta, y situaciones claras para desnivelar. Olavarría resistió y se vio superado por momentos.

Las Selecciones Sub 13 y Sub 15 cayeron en Olavarría

Sin embargo, a dos minutos del final llegó la acción que desató la polémica. Un ataque por izquierda derivó en una jugada en la que la pelota habría impactado en la mano del atacante olavarriense antes de asistir a Vivas, que marcó el 2 a 1. Pese a las airadas protestas del banco y de todo el plantel visitante, el árbitro convalidó el tanto y decretó la derrota para Tres Arroyos.

La sensación en la cancha de Embajadores fue de injusticia: la Sub 15 tresarroyense había hecho los méritos para quedarse, al menos, con un punto e incluso estuvo más cerca de ganar.

Más allá de los resultados, ambos seleccionados dejaron entrega y carácter, confirmando que tienen herramientas para seguir dando pelea en la Federación Bonaerense Pampeana.