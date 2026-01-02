La viceministra de Desarrollo Agrario Carla Seain destacó los excelentes rindes y la calidad del trigo bonaerense en la campaña 2025/26

En el marco de la sexta edición del Programa de Análisis de Calidad de Trigo, la viceministra de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, Carla Seain, realizó un balance positivo de la campaña 2025/26 y destacó tanto los rindes obtenidos como los primeros resultados vinculados a la calidad del cereal.

Seain explicó que, si bien la superficie sembrada se redujo levemente respecto de la campaña anterior, los rindes fueron “fenomenales”, impulsados principalmente por las condiciones climáticas. “Estamos hablando de prácticamente un 10 a 12% más de producción con menor superficie”, señaló, y agregó que esto se da luego de atravesar escenarios climáticos extremos, como sequías severas e inundaciones en distintas zonas de la provincia.

La funcionaria remarcó que las regiones tradicionalmente trigueras, entre ellas el sur bonaerense, volvieron a marcar la tendencia productiva, tanto en trigo como en cebada. “Venimos acompañando y participando del AgroTour y ya veíamos una mejora clara en los rindes respecto de la campaña anterior. La diferencia es bastante importante”, sostuvo.

viceministra de Desarrollo Agrario Carla Seain

En ese contexto, Seain puso especial énfasis en el análisis de la calidad del trigo, un aspecto que suele generar dudas en campañas de altos volúmenes. “Hay mucho ‘run run’ respecto a que cuando hay buenos volúmenes la calidad baja. Por eso insistimos en esperar a que avancen los análisis”, indicó.

Desde 2020, el Ministerio de Desarrollo Agrario lleva adelante, junto a las Cámaras Arbitrales de Bahía Blanca y de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el Programa de Análisis de Calidad de Trigo, que se desarrolla de manera ininterrumpida y permite contar con información precisa sobre el cereal bonaerense. “Este programa nos permite conocer realmente las calidades y quitar mucha de la mística que existe alrededor del trigo”, explicó.

Actualmente, el programa cuenta con más de 65 puntos de recepción de muestras en toda la provincia, incluyendo las Casas de la Provincia. En la región, los productores pueden acercarse, entre otros lugares, a la Chacra Experimental de Barrow. “Cualquier productor que quiera conocer la calidad de su trigo puede participar. Es gratuito, voluntario y anónimo”, destacó Seain.

El ministerio de Desarrollo Agrario lanzó la 6ta edición del programa gratuito de análisis de calidad de trigo

Los análisis incluyen variables clave como proteína, humedad, peso hectolítrico y gluten, fundamentales tanto para la producción de harinas de calidad como para la exportación. “Todo esto impacta directamente en la producción panadera y en la competitividad del trigo bonaerense a nivel mundial”, afirmó.

Respecto a los primeros resultados, la viceministra fue clara: “Lo que venimos viendo en las muestras analizadas hasta ahora es que no se observa una disminución considerable de la calidad promedio, aun con mayores rendimientos”. De todos modos, aclaró que el análisis definitivo se realizará una vez finalizada la cosecha, que al 30 de diciembre llevaba recolectado alrededor del 65% del total.

En cuanto a los plazos, Seain informó que los productores tienen tiempo hasta el 12 de enero para entregar las muestras. “Es importante que participen. Esto no solo les permite conocer el resultado de su propio trabajo, sino que también nos ayuda a consolidar un mapa de calidad del trigo bonaerense”, subrayó.

Finalmente, remarcó el impacto colectivo del programa: “Una cosa es lo que se dice y otra es lo que muestran los análisis. Cuando podemos demostrar que hubo muy buena producción y muy buena calidad, eso nos posiciona de otra manera al momento de comercializar. Y eso beneficia a toda la producción bonaerense”.