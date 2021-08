Este jueves en horas del mediodía la UCR tresarroyense presentó los precandidatos a concejales que participaran en las PASO dentro del espacio JUNTOS

Carlos Ávila ex Delegado de Claromecó encabezará la lista.

Estuvieron presentes en el acto de presentación Danya Tavela, segunda precandidata a Diputada Nacional que acompaña en la lista a Facundo Manes, Anahí Bilbao segunda precandidata a diputada provincial por la sexta sección electoral y el intendente de Puan, Facundo Castellii y precandidato a diputado provincial por la sexta sección electoral.

Danya Tavela: “Argentina afronta una crisis de dimensiones extraordinarias”

Danya Tavela indicó que: “Con Facundo Manes nos hemos planteado, juntos con los demás integrantes de la lista, hacer visitas en toda la provincia, recorrerla, poder tomar contacto con los vecinos, con los militantes, con los dirigentes y conocer las problemáticas que hay en las distintas ciudades de la provincia”.

“Llevamos mucho tiempo recorriendo la Provincia de Buenos Aires. Somos bonaerenses, nos sentimos bonaerenses, nacimos y nos criamos en la provincia y creemos que es muy importante sostener esa identidad en la representación que llevamos al Congreso Nacional”.

Danya Tavela, segunda precandidata a Diputada Nacional por la UCR (Foto: Vía Tres Arroyos)

“La Provincia de Buenos Aires es un territorio muy complejo - continuó - con mucha diversidad en todas sus problemáticas, pero también con mucha diversidad en sus potencialidades y fortalezas. Tenemos que conocer todo lo que somos capaces de hacer en nuestra gran provincia”.

“Estamos muy contentos de poder visitar Tres Arroyos y de acompañar a nuestros candidatos locales, además sabemos que son muy queridos en la ciudad”.

Con respecto a la situación actual Tavela manifestó: “Creemos que hoy la Argentina afronta una crisis de dimensiones extraordinarias en lo sanitario y en lo educativo, después de tanto tiempo con las escuelas sin clases, con los chicos sin conectividad y abandonando los estudios, donde en la provincia de Buenos Aires se estima que 600,000 alumnos dejaron la escuela en cualquier de sus niveles”.

“Es importante esta idea de, como decimos con Facundo, poner a la Argentina en clave de progreso. Tenemos que tener muy en claro que se necesita tener un Estado que se preocupe por tener servicios públicos de calidad, claramente la salud es protagonista”.

Tener un Estado moderno, transparente, eficaz y un sistema educativo fortalecido ocupado por la calidad y la inclusión”

“Además, un sistema productivo. Vengo de recorrer el Parque Industrial y de ver cómo hacemos para que ese sistema productivo crezca en la medida que pueda incorporar tecnología e innovación y donde también el Estado deja de estimular a ese sector productivo y de alguna manera le pone el freno de mano y le impide seguir creciendo”.

“Ese freno de mano está en un estado que ahoga con la presión tributaria a la producción, a las Pymes, con impuestos al trabajo, con un aumento en el costo del trabajo.”

“El otro día hablaba con un comerciante y nos contaba que tiene solamente dos empleados pero paga tres por lo que abona en impuestos respecto a los dos trabajadores que tiene y por lo que le significa en impuestos. Si no tenemos un sistema tributario que permita innovar, que permita invertir, no hay posibilidades, además no hay inyección de inversión realmente es muy difícil sacarlo adelante. Esa es la única manera de tener y crear trabajo genuino.”

“Por supuesto también hay que generar en la gente confianza en el sistema político, en sus representantes y por eso la importancia de recorrer y puntualizar sobre cada uno de los temas”.

La Unión Cívica Radical tresarroyense presentó a sus candidatos (Foto: Vía Tres Arroyos)

Tavela sobre la educación

Sobre la educación Tavela indicó: En primer lugar Tenemos que tener claro que la presencialidad en ningún nivel puede ser sustituida al 100 por 100 por la virtualidad En la presenciabilidad también se educa no sólo a través de los conocimientos sino también en el conjunto, en lo colectivo”.

“Cuando uno forma, no forma solamente en el contenido disciplinar sino que forma en lo actitudinal en las habilidades en el contexto social, eso es fundamental, no apartarnos de la presencialidad, la virtualidad viene a sumar innovación sirve para reforzar contenidos”.

“Tenemos que pensar la educación como sistema que comienza a los 2 años y que no termina nunca, la educación es un proceso a lo largo de toda la vida mucho más por los adelantos tecnológicos de hoy en día”.

Tiene que tener instancias de ingreso, egreso y de reingreso al sistema educativo todo el tiempo, por eso se necesita un sistema articulado que no deje a nadie afuera, que vuelva a poner el mérito y el esfuerzo en el centro de la discusión, por supuesto, también son importantes los planes de estudio que puedan universalizar el conocimiento pero que además genere fundamentalmente autonomía en los niños, en los jóvenes para que ese individuo pueda volver a captar conocimiento y habilidades para su desarrollo”.

“Hoy un chico ingresa a la universidad le ofrecemos una carrera de cinco, seis, siete, u ocho años pero no sabemos de qué va a trabajar cuando se reciba”.

“Eso es lo que tenemos que discutir: Cómo se genera autonomía en el aprendizaje Y cómo ese aprendizaje se transforma en habilidades a la hora de insertarse en el mundo productivo”.

Carlos Ávila: “Hemos armado un muy buen equipo”.

El candidato a Concejal en primer lugar, Carlos Ávila se mostró satisfecho por el equipo de trabajo que han formado para enfrentar estas elecciones:

“Quiero agradecerle mucho la visita a los funcionarios que vienen a fortalecer nuestro espacio. Lo que estamos intentando desde el primer día que nos juntamos es que nos den la posibilidad de conocernos, creo que sí nos dan la posibilidad van a llevar una buena impresión.

“La intención es trabajar mucho con las problemáticas de las localidades y de la ciudad, transformar algunas realidades que tenemos a nuestro alcance y creo que ese es el camino por eso yo digo que sí tenemos la posibilidad de llegar a todos los hogares seguramente nos va a ir muy bien y vamos a desempeñar un trabajo muy serio si nos toca llegar al Concejo con muchas propuestas”.

“Tenemos una gran cantidad de proyectos que vamos ir dando a conocer de aquí a las PASO, vamos a ir dando detalle de cada uno de ellos”.

“Quiero agradecer la presencia de Facundo que nos da un espaldarazo muy grande”.

“Vamos a seguir recorriendo la ciudad nos llevamos una muy grata impresión en el Parque Industrial tuvimos con pequeños empresarios que nos dieron su opinión sobre sus dificultades pero también de sus ganas, porque eso hay que destacarlo, ante cada problemática ponen su impronta personal y así van saliendo adelante” -finalizó.

La Unión Cívica Radical tresarroyense presentó a sus candidatos (Foto: Vía Tres Arroyos)

Anahí Bilbao: “Muchos de nuestros proyectos tienen que ver con las PyMES y los microemprendimientos”

A continuación tomó la palabra la precandidata a Diputada Provincial Anahí Bilbao quien indicó:

“Ustedes habrán notado que cada uno que toma la palabra toma algunos puntos específicos: o es la educación o es la salud o es el cuidado al otro, o es la empatía, la producción, los micro emprendimientos”.

“Como dice Facundo (Manes) la economía del conocimiento es un trabajo que tenemos por delante. Y hay otro trabajo que es mucho más importante y mucho más profundo que es pasar por encima de estos corrimientos que ha hecho la sociedad y que alguien lo llamó grieta. Creo que este es el trabajo que nos espera. Todos los que trabajan, los que tienen sueños, los que tienen propuestas y proyectos en espera y que realmente han puesto mucho esfuerzo por desarrollarlos estamos del mismo lado. Ese es el desafío y ese es el compromiso nuestro”.

“Hoy al recorrer el sector Industrial a nadie debería interesarle de qué partido político es ese empresario, todos ellos y nosotros lo que queremos es la evolución de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina es el único camino posible y en ese camino estamos liderados por gente tan interesante cómo Facundo Manes”.

“Tenemos varios proyectos pero nosotros necesitamos ganar las elecciones porque muchos de esos proyectos que tienen que ver con las pymes y con los microemprendimientos están varados en la Cámara de Diputados”.

“Nosotros hoy tenemos mayorías en senadores pero en diputados esos proyectos quedan varados o en condiciones que ni siquiera se tratan o se tratan y no tenemos mayoría para introducirlos.”

“Si nos acompañan en esta lección nos va a permitir parar este anti-institucionalismo que se ha instalado y nos permitirán desarrollar muchos proyectos interesantes que tienen que ver con la vida de cada uno de nosotros”.

Facundo Castelli: Tres Arroyos tiene un gran Parque Industrial, tiene que ser el ejemplo de la sexta sección”

Por último el actual Intendente de Puan y precandidato a Diputado Provincial, Facundo Castelli, habló de las necesidades de la industria y del sector productivo.

“Es un gran desafío sobre todo para los intendentes primero poder participar y segundo que haya aparecido la figura de Facundo Manes que resume lo que venimos esperando hace mucho tiempo”.

“Yo creo que recién en la recorrida por el Parque Industrial, el emprendedor resume lo que queremos”.

“Tres Arroyos tiene producción pero también tiene tecnología puesta al servicio de la producción, ese es el gran desafío a través de la tecnología y el conocimiento, como dice Facundo, no somos un país rico no nos sobran los recursos no vivimos en la abundancia necesitamos darle a la producción tecnología y desarrollo”.

Tres Arroyos tiene un gran Parque Industrial, tiene que ser el ejemplo de la sexta sección es lo que tenemos que hacer en el resto de los distritos no sólo depender de Bahía Blanca y del puerto que es muy importante, por supuesto, pero hoy ejemplo como en estos lugares que si combinamos el conocimiento con la producción tiene que ser el motor de nuestra región y eso es lo que resumen nuestra propuesta y lo que va a encabezar Facundo Manes”.

“Las Empresas tienen que tener previsibilidad, acceso al crédito y menos carga tributaria ese es el gran desafío para eso tenemos que acompañar a esta lista” -finalizó.