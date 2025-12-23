La Sexta Sección presente en el encuentro de “Movimiento al Futuro” en Ensenada

​Dirigentes y militantes de la Sexta Sección Electoral participaron activamente del reciente encuentro de Movimiento al Futuro en la ciudad de Ensenada. La comitiva contó con representantes de Coronel Dorrego, Bahía Blanca y General La Madrid, consolidando el armado territorial de la región.

​Durante la jornada, los referentes de la Corriente de la Militancia Nacional, espacio que conduce la ministra Cristina Álvarez Rodríguez, compartieron un encuentro cercano con la funcionaria en los momentos previos a la llegada del gobernador Axel Kicillof.

​Próxima visita a la región

​Uno de los puntos destacados de la charla fue el interés de la ministra por el sudeste bonaerense. Según informaron a la FM 107.3, Cristina Álvarez Rodríguez expresó su firme deseo de visitar la Villa Balnearia Marisol durante la temporada estival.

​Se prevé que la funcionaria provincial arribe a la localidad dorreguense entre los meses de enero o febrero, en lo que será una visita de cercanía con los vecinos y la militancia local.