La Secretaría de Seguridad intensifica controles de tránsito en Tres Arroyos y Claromecó: secuestros, alcoholemias y un menor al volante

La Secretaría de Seguridad del Municipio de Tres Arroyos continúa profundizando los controles de tránsito preventivos en distintos puntos de la ciudad y en Claromecó, con el objetivo de ordenar la circulación y reforzar la seguridad vial.

Secuestro de vehiculos

Durante una recorrida en Tres Arroyos, el personal interceptó una camioneta Toyota conducida por un joven de 17 años que no contaba con licencia habilitante. Ante la infracción, se dio inmediata intervención a la Secretaría de Seguridad y se procedió al secuestro del vehículo, quedando el caso a disposición del Juzgado de Faltas.

En el marco de los operativos realizados en la ciudad, se labraron 39 infracciones, entre ellas 7 alcoholemias positivas, 6 faltas de licencia, 4 faltas de seguro, 4 ruidos molestos, además de contramano, estacionamiento indebido y falta de casco. Como resultado, fueron retenidos 10 vehículos, 3 autos y 7 motos.

La Secretaría de Seguridad continúa trabajando para mejorar el tránsito en la ciudad y por esta razón, desde el área se reiteró la importancia de circular con la documentación correspondiente, respetar las normas vigentes y cumplir con la Ley de Alcohol Cero.

Controles en Claromecó

En la localidad de Claromecó, el Ente Descentralizado llevó adelante controles de seguridad y tránsito orientados a vecinos y turistas. Los operativos dejaron como saldo 5 motos y 1 vehículo secuestrados, 3 alcoholemias positivas, 23 vehículos estacionados en rotondas y maniobras peligrosas detectadas.

Además, se recordó que se encuentran en funcionamiento las cámaras de control de velocidad en el acceso a la localidad y se solicitó respetar las normas de tránsito y la documentación obligatoria para una circulación segura.