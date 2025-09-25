La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Oficina de Empleo y Capacitación y la Dirección de Industria, Comercio y Emprendedurismo, participó en la segunda edición del proyecto provincial “Coordenadas” que se llevó a cabo en el CRESTA los días 23 y 24 de este mes.

Durante la jornada, se brindó un taller de Entrevista Laboral, Elaboración de Currículum y Emprendimiento, con el objetivo de orientar y formar a los estudiantes de secundaria en su transición al mundo laboral.

El proyecto “Coordenadas 2025” es una iniciativa del gobierno bonaerense que busca vincular a los estudiantes de 6° año con el mundo del trabajo y la continuidad de estudios.

La Oficina de Empleo y Capacitación de Tres Arroyos participó del proyecto “Coordenadas”

