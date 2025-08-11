La Compañía Había una vez estuvo este domingo en la ciudad de Bahía Blanca donde llevarón adelante sus habituales recorridas por diferentes hospitales de la ciudad, para brindarles a los niños internados un momento de alegría y diversión de la mano de los simpáticos payasos de nuestra ciudad.

En esta oportunidad visitaron las salas pediátricas de los hospitales Penna, Italiano y Municipal donde se acercaron con regalitos y globos, además en horas de la tarde, llevaron adelante un show y acompañaron los festejos de los 6 años del Club de los Peladito.

La Compañia de payasos Había una vez de recorrida por hospitales de Bahía Blanca

En esta oportunidad los integrantes de la compañía que viajaron fueron Cintia Daddario, Andrea Luna, Florencia Mohr, Juan Pablo Osses y Gerardo Christensen.

