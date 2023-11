Este jueves en el Club Municipal se llevó a cabo un acto convocado por la CGT Regional Tres Arroyos en apoyo a la candidatura presidencial de Sergio Massa en el cual participó el intendente electo Pablo Garate junto con concejales electos, dirigentes sindicales y militantes peronistas.

Durante su discurso Garate indico que: “…estamos acá para hablar del futuro de la Argentina; lo que pasó nos va a dar un trabajo incansable pero es imposible no pensar Tres Arroyos sin Axel en la Provincia y si Dios quiere Sergio Massa en la Nación, pero es indispensable en esta etapa que dejemos de lado lo que conseguimos y pensemos en lo que tengamos que hacer porque en la elección de ballotage será voto a voto”

La educación o la salud pública son valores que no vamos a negociar nunca, tenemos que decirles a los vecinos no importa a qué partido pertenezcan que habrá dos boletas en el domingo 19 ; la que expresa la esperanza, el equilibrio la cordura, y del otro lado casi nada, solo frases marketineras que no dicen adónde vamos”.

La CGT Regional Tres Arroyos y el peronismo local brindaron su apoyo a Sergio Massa con un acto Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

“Tenemos que ser capaces de llamar a la reflexión a los vecinos y mañana a la mañana decirles que vayan a votar; que hay seguramente cosas que estamos pasando mal pero tenemos que mirar en perspectiva que la etapa que viene necesita la unidad nacional, el equilibrio, ya que no es el momento de generar más grieta, saltos al vacío, motosierras, cosa que no resuelve los problemas de la gente la pelea por lo que es momento de poner cordura en este proceso electoral”.

“El futuro de la Argentina se puede construir con Sergio Massa, lo otro es una aventura que nos pone en riesgo, porque atrás de la peluca del candidato hay otra gente que hizo mucho por lo que estamos padeciendo hoy; estamos ante una nueva epopeya, imaginen que lindo seria poder festejar nuestro triunfo en Tres Arroyos y consagrando a Sergio Massa como Presidente el domingo 19″

“La Argentina que viene la tenemos que construir entre todos y que los Argentinos no entremos en la pelea infinita que no resuelve los problemas, convocamos a quienes piensan como nosotros y a los que no, no necesitamos saltos al vacío; es una etapa en la que está en juego la unidad nacional y necesitamos que elijan la cordura, la moderación y el equilibrio antes que unas propuestas locas”, finalizó.