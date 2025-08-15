Vía Tres Arroyos / Deportes

Instituciones y miembros del Movimiento Vecinal participaron de la charla de Raúl Salas

Salas es especialista en trabajo social deportivo, asesor de instituciones deportivas y fundador de Wakeup deportistas.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

15 de agosto de 2025,

Instituciones y miembros del Movimiento Vecinal participaron de la charla de Raúl Salas
Instituciones y miembros del Movimiento Vecinal participaron de la charla de Raúl Salas

Este jueves Raúl Salas, especialista en trabajo social deportivo, asesor de instituciones deportivas y fundador de Wakeup deportistas, se presentó en el salón de Confitería La Perla frente a un numeroso grupo de instituciones y referentes deportivos.

Instituciones y miembros del Movimiento Vecinal participaron de la charla de Raúl Salas
Instituciones y miembros del Movimiento Vecinal participaron de la charla de Raúl Salas

Estuvieron presentes los equipos técnicos de distintas disciplinas y áreas de trabajo interdisciplinario (psicología) de Tres Arroyos y de la región. Así como deportistas, familias y árbitros de reconocida trayectoria.

El equipo del Movimiento Vecinal también se hizo presente en este espacio de diálogo en torno a la concepción de que no solo es posible mejorar el rendimiento de los deportistas, sino también fortalecer sus vínculos, identidad y bienestar emocional.

Se valoró la importancia de la construcción de relaciones positivas que fomenten el crecimiento y la resiliencia en cada etapa del recorrido deportivo.

Instituciones y miembros del Movimiento Vecinal participaron de la charla de Raúl Salas
Instituciones y miembros del Movimiento Vecinal participaron de la charla de Raúl Salas
Instituciones y miembros del Movimiento Vecinal participaron de la charla de Raúl Salas
Instituciones y miembros del Movimiento Vecinal participaron de la charla de Raúl Salas

Temas Relacionados

MÁS DE Deportes
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS