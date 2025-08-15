Este jueves Raúl Salas, especialista en trabajo social deportivo, asesor de instituciones deportivas y fundador de Wakeup deportistas, se presentó en el salón de Confitería La Perla frente a un numeroso grupo de instituciones y referentes deportivos.

Instituciones y miembros del Movimiento Vecinal participaron de la charla de Raúl Salas

Estuvieron presentes los equipos técnicos de distintas disciplinas y áreas de trabajo interdisciplinario (psicología) de Tres Arroyos y de la región. Así como deportistas, familias y árbitros de reconocida trayectoria.

El equipo del Movimiento Vecinal también se hizo presente en este espacio de diálogo en torno a la concepción de que no solo es posible mejorar el rendimiento de los deportistas, sino también fortalecer sus vínculos, identidad y bienestar emocional.

Se valoró la importancia de la construcción de relaciones positivas que fomenten el crecimiento y la resiliencia en cada etapa del recorrido deportivo.

