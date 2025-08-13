El martes se dio inicio a las diplomaturas que CRESTA dictará en las localidades de Orense y Claromecó, fruto de la articulación entre el Municipio, CRESTA y las delegaciones locales.

Estas diplomaturas se llevarán adelante en modalidad mixta: encuentros presenciales y virtuales según el cronograma acordado.

Iniciaron las diplomaturas que Cresta dictará en Claromecó y Orense

Estuvieron presentes la coordinadora de CRESTA, Valeria Guido; el director de Cultura, Educación y Derechos Humanos, Martín Rodríguez Blanco; el delegado de Orense, Julián Pérez Olivero; el delegado del Ente Descentralizado de Claromecó, Nicolás Felipe; el director del Secundario de Claromecó, Néstor Castro y Graciela Somoza gerente de la cooperativa eléctrica de Orense patas fundamentales para el acondicionamiento de las aulas en donde se dictan las clases.

El intendente Pablo Garate celebró este paso y expresó: “Queremos que la educación llegue a todos los rincones del distrito. CRESTA en las localidades es una oportunidad concreta para que cada vecino pueda formarse sin tener que alejarse de su lugar. Este es solo el comienzo, y vamos a seguir generando más articulaciones el próximo año”.

