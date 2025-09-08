Vía Tres Arroyos / Sociedad Rural

Inicia el viernes la 168º Exposición Rural de Tres Arroyos

El cronograma completo en esta nota.

8 de septiembre de 2025,

Este viernes 12 de septiembre se pondrá en marcha la 168º Exposición Rural de Tres Arroyos en el predio de ruta 3 y 228 que se extenderá hasta el domingo 14.

La muestra ganadera e industrial tendrá el siguiente cronograma.

PROGRAMA GENERAL

Viernes 12

09 horas: Armado de Stand.

12 horas: Apertura de la muestra.

21 horas: Streaming en Los Mellizos con IRMA TV - Cena.

Sábado 13

10 horas: Apertura de la muestra - Fogón Tradicionalista, Patio gastronómico y cervecero

14 horas: Monta a caballo.

17 horas: Show musicales. ( Arrullo-Pancho Santarén) Escenario Central - Desfile de prendas Pampero- Salón los mellizos.

19 horas: Soc. Rural Ts As – CARBAP – DAN Seguros de granizo: Charla presencial Perspectiva de la economía y los mercados Agropecuarios Lic. Carlos Seggiaro,Salón Los mellizos

22 horas: Cierre.

Domingo 14

10 horas: Apertura muestra.

11 horas: Inauguración acto oficial. Los mellizos -Orquesta del Conservatorio Provincial de música -Discursos oficiales -Entrega de premio STAND.-Reconocimiento al Veterinario (Circulo).

13 horas: Almuerzo oficial a cargo del Rotary Tres Arroyos a beneficio de la ONG. “Un mundo divertido con vos”

14 horas: Actividades Centro Tradicionalista - Ensillada, muestra emprendedor - Bailes criollos-Homenaje al caballo El Zorro y homenaje al Sr. Pasarotti- Mujer de Campo, Sr.Julio Biocca y Federico Mesa.

17 horas: Espectáculos artísticos y sorteos con cupones gratuitos. Los premios los acercaron los auspiciantes.

  • JUEGOS DE DAMAS.
  • JUAN HUICI.
  • FAUSTO LÓPEZ BASTIAN

22 horas: Cierre de la muestra.

Entrada libre y gratuita, no se permite el ingreso con mascotas.

