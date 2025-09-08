Inicia el viernes la 168º Exposición Rural de Tres Arroyos

Este viernes 12 de septiembre se pondrá en marcha la 168º Exposición Rural de Tres Arroyos en el predio de ruta 3 y 228 que se extenderá hasta el domingo 14.

La muestra ganadera e industrial tendrá el siguiente cronograma.

PROGRAMA GENERAL

Viernes 12

09 horas: Armado de Stand.

12 horas: Apertura de la muestra.

21 horas: Streaming en Los Mellizos con IRMA TV - Cena.

Sábado 13

10 horas: Apertura de la muestra - Fogón Tradicionalista, Patio gastronómico y cervecero

14 horas: Monta a caballo.

17 horas: Show musicales. ( Arrullo-Pancho Santarén) Escenario Central - Desfile de prendas Pampero- Salón los mellizos.

19 horas: Soc. Rural Ts As – CARBAP – DAN Seguros de granizo: Charla presencial Perspectiva de la economía y los mercados Agropecuarios Lic. Carlos Seggiaro,Salón Los mellizos

22 horas: Cierre.

Domingo 14

10 horas: Apertura muestra.

11 horas: Inauguración acto oficial. Los mellizos -Orquesta del Conservatorio Provincial de música -Discursos oficiales -Entrega de premio STAND.-Reconocimiento al Veterinario (Circulo).

13 horas: Almuerzo oficial a cargo del Rotary Tres Arroyos a beneficio de la ONG. “Un mundo divertido con vos”

14 horas: Actividades Centro Tradicionalista - Ensillada, muestra emprendedor - Bailes criollos-Homenaje al caballo El Zorro y homenaje al Sr. Pasarotti- Mujer de Campo, Sr.Julio Biocca y Federico Mesa.

17 horas: Espectáculos artísticos y sorteos con cupones gratuitos. Los premios los acercaron los auspiciantes.

JUEGOS DE DAMAS.

JUAN HUICI.

FAUSTO LÓPEZ BASTIAN

22 horas: Cierre de la muestra.

Entrada libre y gratuita, no se permite el ingreso con mascotas.