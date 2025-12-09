Importante donación de equipamiento de la Comisión de Amigos del Hospital Pirovano de Tres Arroyos

Esta mañana, en las instalaciones del Hospital Pirovano de Tres Arroyos, la Comisión de Amigos del Hospital formalizó la entrega de un significativo lote de equipamiento destinado a fortalecer la calidad de atención y el confort de los pacientes internados.

La donación incluye 12 camas hospitalarias, de las cuales 10 son manuales y 2 eléctricas, que serán distribuidas entre los servicios de Clínica Médica (10 unidades) y Clínica Quirúrgica (2 unidades). La inversión fue posible gracias a la recaudación obtenida en la carrera solidaria “Corriendo por el Hospi”, sumada a fondos propios de la Comisión.

El acto contó con la presencia del intendente municipal, Pablo Garate; la secretaria de Salud, Mercedes Moreno; directivos y profesionales del hospital, entre ellos Juan Manuel Serna, director de Atención Primaria de la Salud; Pablo Huerta, director Administrativo; la Dra. Yamila Yussen; el personal de Enfermería encabezado por su jefa, Sonia Sigoli; y el presidente de la Comisión de Amigos, Eugenio “Coco” Galilea.

Trabajo conjunto por la salud pública

Desde el Municipio se destacó el valor de esta acción como ejemplo concreto del esfuerzo compartido entre la comunidad y las instituciones públicas. Las donaciones de la Comisión de Amigos, sumadas al acompañamiento municipal, permiten avanzar en mejoras sostenidas para los servicios de salud.

El Municipio agradece a la Comisión de Amigos por su dedicación permanente y reafirma su compromiso de seguir trabajando en conjunto para fortalecer el sistema de salud y brindar una atención de mayor calidad a toda la comunidad.