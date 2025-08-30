Vía Tres Arroyos / monóxido de carbono

Fue hallado sin vida en su domicilio de Lamadrid al 400.

Redacción Vía Tres Arroyos
29 de agosto de 2025,

Guillermo Sagardoy falleció por intoxicación con monóxido de carbono

Un hombre de 45 años fue hallado sin vida en su domicilio de calle Lamadrid al 400, y fue identificado como Aldo Guillermo Sagardoy.

En un principio se sospechó que su muerte estaba ligada a una intoxicación con monóxido de carbono, pero al ventilar el ambiente antes de las pericias de la policía científica, hubo que esperar la autopsia para determinar las causas del fallecimiento, que finalmente arrojó el resultado expuesto.

Según la autopsia realizada: Sagardoy falleció por una “insuficiencia cardio respiratorio agudo”( causa inmediata) producida por una “intoxicación de monóxido de carbono”( causa mediata).

