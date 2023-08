Gonzalo Cabrera: “Esperamos para el lunes o martes tener los resultados de las elecciones”

En La Plata se está realizando el escrutinio definitivo para conocer quien fue el ganador de las PASO 2023 en Tres Arroyos dentro de la interna de Juntos por el Cambio en la cual compitieron Carlos Ávila y Matías Fhurer por la candidatura a intendente.

Gonzalo Cabrera quien trabaja en el equipo que comanda Carlos Ávila, indicó tras estar presente en la ciudad de La Plata, que hasta ayer se estaban contando los votos de La Matanza y que aún faltaban abrir unas 1200 urnas. Además estimó que para el lunes o martes estarán los resultados definitivos de Tres Arroyos.

Cabrera agregó que: “Había alguna duda con alguna urna de ambas partes, así que se abrirán el domingo y después de eso va a estar el resultado definitivo. De todas formas, el escrutinio que cargo el correo, nos da como ganadores. No sé si por mucho. Fue una lección bastante pareja. Creo que Carlos va a estar unos 50-60 votos arriba”.

“La fiscalización fue rara este año. La verdad que las autoridades de mesa que vinieron no estaban preparadas como otros años. El escrutinio fue muy difícil, amén de que había muchísimas boletas, el conteo fue re complicado. Los presidentes de mesa estuvieron muy mal preparados – detalló.

Y agregó: “En muchísimas escuelas hubo inconvenientes porque, primero las aulas no estaban preparadas para recibir semejante cantidad de boletas, no entraban. Había aulas muy chiquitas que no podías poner más mesas. Imagináte que había boletas de 8 cuerpos y de 65 centímetros que te ocupaban 3 mesas”.

“Además, tuvimos un inconveniente con la boleta de Ávila: faltó en varias mesas al inicio de la jornada. Lo solucionamos para las 9:30 de la mañana aproximadamente”.

Gonzalo Cabrera Foto: Gonzalo Cabrera

Si se confirma que ustedes son los ganadores ¿Cómo se confecciona la futura lista?

“Por los resultados que tenemos hoy, va a ser por binomios. Va a quedar Eduardo Giordano en primer lugar seguido de Cecilia Del Águila; tercero y cuarto va a quedar, Bartneche y Carmen Merlo de la lista de Matías, y así de dos en dos”.

Cabrera confirmó en la charla que todos los candidatos a concejales de ambos espacios ya se reunieron y que también se comunicaron y se reunieron Ávila y Fhurer.

“Matías ya tuvo una reunión con Carlos y ambos están muy dispuestos a construir algo juntos” – manifestó.

Sobre las elecciones que se vienen Cabrera expresó: “Las generales serán bastante ajustadas entre los tres candidatos, teniendo en cuenta que hoy tenemos un resurgimiento de un candidato nuevo como es Milei que arrastra muchos votos a nivel local y eso hace que la elección hoy sea de tercios y esté bastante pareja”.

¿Cómo hay que seducir al menos a un 10% más de personas para que vayan a votar?

“La gente tiene que darse cuenta que la decisión de cómo continúa el rumbo de este país está en sus manos. Yo entiendo que hay un descreimiento en la política pero tienen la oportunidad de acompañar con su voto al candidato que crean que puede mejorar esta situación que estamos atravesando”.

“Con Carlos estuvimos con un par de abuelos y es muy indignante la situación que estamos atravesando. Escuchar que a la noche tienen que tomar un té con un pancito, es muy indignante”.

“Este gobierno kirchnerista que está hoy, la verdad que no está haciendo nada para para revertir la situación”.

“Con Carlos pensamos con volver al timbreo que hacíamos. Sabemos que es molesto pero nos acerca mucho al vecino. Las realidades son distintas en cada casa. Ahora que esta campaña es un poco más larga presentaremos otros proyectos”.

“Las campañas nuestras son muy muy tranquilas, son austeras. Carlos es una persona muy de caminar bajo las sombras por decirlo de alguna manera, charla con un montón de vecinos y no va para sacarse fotos. Nosotros vamos a escuchar para saber cómo podemos mejorarle la vida a la gente y trabajar en conjunto con los empresarios que vamos a visitar”.

“La persona te quiere escuchar y que la escuchen. Ya demasiada vergüenza pasa una persona contándote una necesidad, para encima exigirle sacarte una foto”.

“ De la gente a veces escuchamos ese reclamo, como que a Carlos no se lo ve. Esa no visualización de la campaña en fotografías da esa sensación, pero Carlos debe ser el candidato que más camina y se contacta con la gente”.

Además – dijo para finalizar - en su trabajo como Concejal, Carlos presentó más de 20 proyectos, habría que hacer un comparativo con el resto de la oposición para saber cuántos proyectos presentaron ellos”.