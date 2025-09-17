Chaves Municipio informa que finalizó la obra de renovación de la sala de espera del Hospital Municipal Anita Eliçagaray, un espacio clave para la atención diaria de cientos de vecinos.

Los trabajos incluyeron la reparación de paredes y su pintura con látex lavable, lo que permite mantener el lugar en mejores condiciones de higiene y cuidado. Además, se instaló nueva cartelería de orientación en los consultorios y distintos servicios, como así también señalización de seguridad en la ubicación de los matafuegos.

A su vez, se realizó un prolijo ordenamiento del cableado de telefonía, red de internet y cámaras de seguridad, lo que optimiza el funcionamiento del hospital y mejora la estética del lugar.

Gonzales Chaves: renovación de la sala de espera del Hospital Municipal Anita Eliçagaray

Con estas mejoras, la sala de espera se convierte en un ámbito más cómodo, claro y seguro para pacientes, acompañantes y trabajadores de la salud.

Desde el municipio señalaron: “Cada intervención en nuestro hospital es una inversión en la calidad de vida de la comunidad. Queremos que vecinos y vecinas encuentren en el Anita Eliçagaray un espacio de cuidado, moderno y en condiciones acordes a la atención que merecen”.