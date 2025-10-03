Vía Tres Arroyos / Municipalidad de Gonzales Chaves

Gonzales Chaves: La pérgola del Museo Histórico ingresa en su tramo final

Se encuentra en su tramo final y que muy pronto será escenario de una muestra fotográfica que retratará la identidad chavense.

Redacción Vía Tres Arroyos

3 de octubre de 2025,

Chaves Municipio informó que avanza la construcción de la pérgola del Museo Histórico, que se encuentra en su tramo final y que muy pronto será escenario de una muestra fotográfica que retratará la identidad chavense con el aporte de distintas instituciones locales.

La obra es posible gracias a una donación de Tenaris y Fundación PROA, destinada a la ciudad cabecera. El proyecto es coordinado por la Dirección de Cultura y Turismo, mientras que el emplazamiento y armado están a cargo de Obras Públicas.

Desde Chaves Municipio resaltaron la importancia de esta iniciativa:

“La pérgola amplía el relato de nuestro Museo Histórico y se convierte en un nuevo espacio para poner en valor la huella que hemos dejado los y las chavenses a lo largo de estos 119 años de historia. Es un símbolo de encuentro y de construcción colectiva de nuestra identidad”, señalaron desde la gestión municipal.

