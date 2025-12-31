Gonzales Chaves: El Concejo Deliberante aprobó la venta de un terreno municipal para una expansión industrial

En una sesión especial, el Honorable Concejo Deliberante aprobó el expediente N.º 4055-488-2021 que autoriza la venta de un lote de terreno municipal, lindero al Sector Industrial Planificado, a la empresa Ganadera del Sudeste S.A., firma de capitales 100 % locales vinculada al grupo empresario que integra Frigorífico Chaves S.A.

Durante el tratamiento del expediente, se destacó la gestión del Departamento Ejecutivo, que ordenó y facilitó los procesos administrativos y técnicos para que la operación avance con claridad y transparencia. El valor de venta fue fijado en 94 millones de pesos, coincidente con la tasación oficial provincial, con un esquema de pago que incluye anticipo y financiación en cuotas mensuales.

Además, se informó que lo recaudado será destinado a la mejora del Sector Industrial Planificado y que, para definir las obras e inversiones más necesarias, se conformará una mesa de co-gestión con los empresarios del sector, con el objetivo de diseñar y priorizar en conjunto las mejoras que resulten más urgentes y estratégicas.

La compra del terreno se enmarca en un plan de expansión industrial y tecnológica. En ese marco, se explicó que la nueva planta de tratamiento de efluentes industriales se construirá en el terreno adquirido, con mayor capacidad y tecnología, alineada a las exigencias ambientales actuales. Esto permitirá liberar y reorganizar el espacio donde hoy se realiza el tratamiento de efluentes, que será destinado a la ampliación de infraestructura productiva necesaria para dar un salto en la capacidad operativa y avanzar hacia el objetivo de exportar.

El impacto en el empleo será directo: el grupo empresario cuenta hoy con 146 puestos de trabajo y el proyecto prevé la incorporación de alrededor de 60 nuevos empleos directos, además de personal especializado y refuerzos en distintas áreas operativas y administrativas, sumado al movimiento que genera en rubros como transporte, construcción y servicios.

Desde Chaves Municipio se remarcó que esta decisión refuerza una línea central del Ejecutivo municipal: impulsar y facilitar que el sector privado siga invirtiendo en Adolfo Gonzales Chaves, generando más producción, más trabajo genuino y más oportunidades para la comunidad.