Este lunes se llevó a cabo en el Palacio Municipal de Gonzales Chaves un acto de firma de escrituras que marcó un momento significativo para 26 familias del distrito.

Durante el encuentro, encabezado por la intendenta municipal Lucía Gómez, junto a funcionarios del Ejecutivo local y miembros de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, se suscribieron las escrituras sociales que otorgan a los vecinos y vecinas la seguridad jurídica sobre sus hogares.

Gonzales Chaves: 26 Familias firmaron su escritura en el Palacio Municipal

Este paso consolida el compromiso de Chaves Municipio con la regularización dominial de inmuebles, garantizando que más familias puedan acceder al derecho pleno de la vivienda y a la tranquilidad de contar con su título de propiedad.

“Hoy no solo firmamos papeles, hoy reafirmamos nuestro compromiso con cada vecino y vecina para que el sueño de la casa propia sea una realidad en todo el distrito”, destacó la jefa comunal.