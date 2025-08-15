El domingo 17 de agosto Gonzales Chaves se llenará de alegría, juegos y sorpresas con una nueva edición del Festival de las Niñeces, organizado por el área de Niñez y Adolescencia del Municipio junto a instituciones, clubes y organizaciones locales.

La cita será en el cuartel de Bomberos Voluntarios, desde las 14 horas y con entrada libre y gratuita.

“Nos pareció hermoso que Bomberos sean los anfitriones de este día. Todos alguna vez fuimos niños y siempre los vemos como nuestros superhéroes. Tener la posibilidad de utilizar su espacio es algo muy especial”, destacó Mailen Roche, directora de Cultura.

La propuesta contará con 16 estaciones de juegos, actividades recreativas, espacios de arte y shows en vivo.

Festival por el Día de las niñeces en Gonzales Chaves

Participarán clubes, organizaciones sociales, Cáritas y diferentes áreas municipales, que se sumarán con iniciativas para que cada niña y niño viva una experiencia inolvidable. Habrá también puestos de comida y sorpresas para disfrutar en familia.

“El área está compuesta por CETIPI, Casa de Abrigo y Ludoteca, y somos muchas personas trabajando todo el día para nuestras niñeces. Este año seguimos el desafío de crear nuevos espacios y fortalecer los existentes, siempre con la mirada puesta en el bienestar de nuestros chicos y chicas”, señaló Alan Llanos, coordinador del área de Niñez y Adolescencia.

El Festival forma parte del calendario de celebraciones que el Municipio viene realizando en todo el distrito, con actividades que ya pasaron por De la Garma y Juan Eulogio Barra, y que ahora llegarán a la ciudad cabecera para cerrar el ciclo con una gran fiesta.