En la jornada de cierre de Envión se realizó el acto de colación de 10 nuevos peluqueros y barberos quienes recibieron su certificación al concluir su formación.

En un principio, los talleres fueron pensados de manera recreativa y por separado. Sin embargo, ante la creciente demanda e interés de varios/as adolescentes, se avanzó sobre la construcción de un proyecto integrado con eje en una salida sociolaboral, que dio muy buenos resultados.

De esta manera, todos los lunes de 16 a 19 horas y con una gran convocatoria por parte de los jóvenes, se brindó un cuadernillo con material visual y bibliográfico como así también actividades de repaso de la práctica. De esta manera, los profesores Natalia Pérez y Milton Auzmendi compartieron saberes básicos de peluquería y barbería para la formación inicial.

Envión: Tres Arroyos tiene 10 nuevos barberos y peluqueros que recibieron su certificado

Por otro lado, como parte de la muestra de cierre se compartieron diversas actividades por parte de los adolescentes como así también de los talleristas. Se sumo una muestra estática y en vivo del Taller Gráfico.

Así mismo, realizaron una participación recreativa por parte del Taller Deportivo, hubo lectura de poesía en vivo, muestra de los talleres de música junto con una batalla de freestyle. Se presentó el tema de Envión, construido por los adolescentes que concurren al programa. También hubo muestra del taller de baile y se pasó un spot realizado en el taller de radio. Se compartieron pizzas elaboradas por los mismos jóvenes.

Desde el equipo técnico de Envión, perteneciente al Área de Niñez, Adolescencia y Familia de la Secretaría de Desarrollo Social esta muy feliz por este cierre, ya que fue un año de muchas propuestas que involucraron a más de 120 personas en 2025, lo que marcan el éxito de este programa de responsabilidad social compartida, pensado para la inclusión de jóvenes de 12 a 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social.

Cada una de las iniciativas que se proponen implican fortalecer en su singularidad a los asistentes desde una perspectiva integral, como sujetos de derechos, promoviendo su capacitación sociolaboral.

Envión, funciona de lunes a viernes de 16 a 19 hs en Avda. Ituzaingó y además cuenta con sedes en el Barrio Ranchos y la localidad de Reta. El equipo técnico destaca que en pocos días más ya se conocerán las propuestas de verano, por lo que la actividad es incesante.