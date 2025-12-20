Encuentro religioso ecumenico por la Navidad en la Cruz del Centenario

La Municipalidad de Tres Arroyos invita a la comunidad a participar del Encuentro Religioso Ecuménico por la Navidad, que se realizará el martes 23, a las 20.30 horas, en la Cruz del Centenario, ubicada en Avenida San Martín, en la intersección con Avenida Almafuerte.

Este encuentro reunirá a representantes de distintas iglesias de la ciudad, en un gesto de diálogo, respeto y unidad, promoviendo los valores de paz, esperanza y solidaridad que caracterizan a la celebración navideña.

La elección de la Cruz del Centenario como escenario del encuentro busca, además, poner en valor este espacio simbólico de la ciudad, recientemente jerarquizado como lugar de encuentro comunitario, reflexión y memoria colectiva, fortaleciendo su significado histórico y cultural para los tresarroyenses.

Participarán del encuentro:

Iglesia Luterana: Pastor Juan Dalinger

Iglesia Reformada: Pastora Annedore Venhaus

Ejército de Salvación: Capitanes Gabriela e Isaías Campos

Iglesia Católica: Presbítero Roberto Buckle

La actividad es abierta y gratuita, y forma parte de las acciones impulsadas por el Municipio para fortalecer los lazos comunitarios, el encuentro ciudadano y la convivencia entre las distintas expresiones religiosas.