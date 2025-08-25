Vía Tres Arroyos / Emprendedurismo

Emprende en el mes de las infancias: ahora en la calle 9 de julio

La propuesta para disfrutar en familia de actividades recreativas y culturales se realizará 14 a 18 hs. en 9 de Julio del 0 al 100.

Redacción Vía Tres Arroyos

25 de agosto de 2025,

La Municipalidad de Tres Arroyos, a través de la Dirección de Industria, Comercio y Emprendedurismo, junto con Comercios Unidos de Tres Arroyos, invita a la comunidad a participar de una nueva edición de “Emprende en el Mes de las Infancias”, que se llevará a cabo el sábado 30 de agosto, de 14 a 18 horas, en calle 9 de Julio (del 0 al 100).

Se trata de una jornada pensada para que los vecinos puedan disfrutar de actividades recreativas, propuestas culturales y espectáculos en familia, en el marco de un espacio que promueve la participación comunitaria y el acompañamiento a los emprendedores locales.

El programa incluirá:

Ritmo Vivo Zumba: escuela de zumba para niñeces a cargo de Delfina Marchetti.

Presentaciones artísticas: Bruno Oliver (automovilista tresarroyense), Joaquín Larrea (cantante de folclore tresarroyense) y Rif (Lobería), banda de covers de rock nacional.

Shows en vivo: actuación de Detonados y la compañía Había una vez.

Casa Taller y Guille Ramos (pictografía).

Juegos deportivos a cargo de la Dirección de Deportes.

Exhibición de autobombas de los Bomberos Voluntarios de Tres Arroyos.

Pista de Educación Vial a cargo de la Secretaría de Seguridad.

Además, habrá inflables, metegoles, juegos, servicio de kiosco y comidas para disfrutar de un sábado diferente en compañía de toda la familia.

Durante la jornada, Detonados y la compañía Había una vez estarán recolectando lápices de colores y cuadernos, destinados al servicio de Infancias del Hospital Interzonal Dr. José Penna, como acción solidaria que acompaña la propuesta.

