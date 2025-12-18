Emiliano Podestá asumió la presidencia del Movimiento Vecinal y apuesta a la renovación partidaria

En el día de ayer el Movimiento Vecinal renovó sus autoridades en elecciones internas y en esta oportunidad la presidencia del partido recayó en Emiliano Podesta con quien dialgamos.

Tras asumir la presidencia del Movimiento Vecinal, Emiliano Podestá explicó los motivos que lo llevaron a aceptar el desafío, luego de un período de alejamiento de la actividad partidaria, y delineó los principales objetivos de esta nueva etapa. La renovación dirigencial, la mirada crítica sobre la actual gestión municipal y la necesidad de proyectar un liderazgo competitivo de cara a 2027 fueron algunos de los puntos centrales de su análisis.

Podestá reconoció que el ofrecimiento lo tomó por sorpresa, pero aseguró que lo motivó el contexto interno del partido. “Tuvieron un primer contacto, hablamos de una posibilidad y lo pensé. Hay un momento en que hay que apoyar al Movimiento Vecinal”, afirmó.

El nuevo presidente recordó que, tras la última elección a la Intendencia, se había alejado por cuestiones personales y solo mantenía un vínculo esporádico con el espacio. Sin embargo, en el último proceso electoral volvió a acercarse y se encontró con una realidad distinta. “Encontré un montón de gente nueva. Entonces mi respuesta fue: si toda esta gente que estuvo en la campaña quiere participar, ¿por qué no formar una comisión directiva con gente joven o nueva en la política?”, explicó.

En ese sentido, destacó que se conformó una comisión equilibrada, con personas que recién comienzan su recorrido político. “Por ahí no joven en edad, porque yo tengo 48 años, pero sí gente que tiene treinta y pico y está arrancando en esto de la política, con ganas de administrar los recursos públicos”, señaló. Aunque hoy el espacio se encuentra en la oposición, remarcó que el objetivo es claro: “Recuperar espacio y volver a hacer gobierno”.

Consultado sobre la actual gestión municipal, Podestá sostuvo una postura medida. “Hay cosas que se están haciendo bien, como la mejora de algunas plazas o espacios públicos”, reconoció, aunque también marcó falencias. “Como vecino veo problemas recurrentes con cloacas y agua, roturas que afectan incluso a calles nuevas, y en algunas localidades falta mantenimiento”, enumeró.

Al proyectar el futuro del Movimiento Vecinal, el dirigente volvió a poner en valor la experiencia de los 28 años de gobierno del espacio. “La idea hacia adelante es la administración equilibrada del erario público, como siempre hizo el Movimiento Vecinal. Mantener las cosas en orden para que Tres Arroyos siga creciendo”, sostuvo, y mencionó como ejemplos el desarrollo del Parque Industrial, Cresta y la expansión de la planta urbana.

En relación al debate presupuestario, Podestá explicó que el partido viene acompañando el trabajo del bloque de concejales. “Estuve en una reunión, aunque trabajó mucho más la comisión anterior. Uno puede aportar ideas desde la experiencia, pero el presupuesto es un tema técnico y ahí es clave el asesoramiento de quienes saben”, indicó.

Finalmente, se refirió al desafío de volver a construir una alternativa de gobierno. “La idea es apoyar, buscar gente joven que quiera venir al partido, invitar a quienes se alejaron a volver a participar y formar un Movimiento Vecinal que pueda competir en 2027”, afirmó. Sobre las candidaturas, fue cauto: “Hoy no se ha hablado de nombres. Falta mucho tiempo, pero no se puede llegar a 2027 sin tener personas interesadas y capacitadas para ser intendente”.

En ese marco, Podestá fue claro respecto a su posición personal: “Hoy no me siento capacitado para ser intendente. Creo que quien se presenta tiene que dejar muchas cosas, estar preparado y tener un fuerte apoyo familiar. Para eso hay tiempo. El objetivo es llegar a 2027 con alguien que quiera liderar una lista y tenga las condiciones para hacerlo”.