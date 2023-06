Elecciones 2023 Tres Arroyos: “Tenemos pasado, presente y futuro, y conocimientos sobre cómo gestionar” dijo Cittadino

Las elecciones 2023 ya están en marcha y las PASO es el primer obstáculo de los once precandidatos a intendente de Tres Arroyos.

“Le esto tomando el gustito” dijo alguna vez Claudia Cittadino en una entrevista. Y parece que su entusiasmo siempre la empuja a dar un paso más allá.

Se inició en la política de la mano de Carlos Sánchez. Desde aquel momento y pese a su jerarquía dentro de la sociedad, siempre fue una vecina más, sin miedo de mostrarse tal cual es, en la vida misma o a través de sus redes sociales: amiga de sus amigos e incondicional de su familia.

Con la esencia de ser siempre la misma y el entusiasmo que la caracteriza, hoy, Claudia Cittadino, tiene por delante su mayor desafío político; ser la intendente de Tres Arroyos.

Vía Tres Arroyos dialogó con la precandidata a intendente de Compromiso Vecinal la lista del Movimiento Vecinal que disputará las PASO 2023 contra el Movimiento Vecinal Renovación de Werner Nickel.

Claudia Cittadino Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

VTA: En tu lista hay juventud y también gente ajena a la política.

- “Esa fue la idea. Si hay algo que queríamos en el Movimiento Vecinal es atraer a los jóvenes, acercar gente nueva, dejar un semillero y formar gente”.

“Buscamos perfiles no apellidos. Mezclamos esa gente nueva, capacitada en diferentes profesiones u ocupaciones, con gente que ya tenía una trayectoria política como Mariano Hernández o como Luciana Menéndez que es nuestra primera precandidata a consejera escolar”.

“ De eso se trata el Movimiento Vecinal: ser un grupo de vecinos con el objetivo de participar y hacer algo por Tres Arroyos , lo demás se aprende andando”.

VTA: Estas PASO 2023 son una de las pocas elecciones en las cuales el Movimiento Vecinal disputa una interna. Hay quienes creen que tu candidatura tiene el apoyo del intendente Sánchez y que al Dr. Nickel lo apoya el partido. ¿Es así?

“Yo no lo siento así. Yo tengo una buena comunicación con el presidente del Partido, con los apoderados y con todos. El viernes estuvimos con Mariano Hernández con todos ellos, inclusive con los apoderados de la otra lista, acordando algunas cuestiones de convivencia que son necesarias”.

“Desde el primer momento acordamos con el Dr. Nickel trabajar todos juntos a partir del 14 de agosto. Ese sigue siendo mi compromiso y mi objetivo”.

“El acompañamiento de Carlos Sánchez se da porque fui la primer candidata a concejal y eso me brindó la posibilidad de reemplazarlo en el Ejecutivo es parte de ese trabajo acompañar al intendente en todas sus funciones y reemplazarlo en el caso de que lo necesite”.

“Si uno tiene intenciones de ser intendente que mejor ejemplo que Carlos Sánchez para acompañarlo, escucharlo y ver cómo se desempeña, como escucha a los vecinos, cómo da respuestas. Es un posgrado dentro de la gestión pública, acompañar a Carlos a todos lados”.

“El intendente siempre ha sido muy generoso conmigo y con el Dr. Nickel cuando le ha tocado acompañarlo en varias reuniones”.

Internas MV Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

Consultamos a la Dra. Cittadino sobre sus impresiones de cara a las PASO teniendo en cuenta que, por primera vez, son varios los partidos políticos en Tres Arroyos que se presentarán a internas y se han fragmentado de cara a las elecciones, con la probabilidad de dividir los votos. Al respecto la precandidata de Compromiso Vecinal indicó:

“Se va a dividir mucho el voto dentro de las mismas fuerzas. Creo que el Dr. Pablo Garate al ser el único candidato de su espacio y al no tener internas, va a tener la ventaja de unificar los votos del peronismo. En eso puede verse favorecido y aparecer en estas PASO como el candidato más votado porque todo el resto se fragmenta”.

“Estas PASO 2023 van a ser como una gran encuesta, después hay que ver cómo se comportan las internas y los componentes de las internas en cada uno de los partidos y la generosidad de quienes ocupen el primer lugar para recibir al resto o de quiénes no lleguen al primer puesto para acompañar al ganador de cada una de sus espacios. Ahí se va a ver la realidad, la grandeza de las personas, cómo se van a comportar; si esto es una cuestión de egos personales o de la defensa de ideas”.

VTA: Es más complicado para un partido vecinal generar vínculos y gestionar a nivel provincial o nacional. ¿Cómo crees que llevarás adelante esos vínculos para la gestión municipal?

“Si me visualizo como intendente también me visualizo sentado al frente de cualquier negociación con cualquier candidato nacional y provincial, sea cual sea su color político”.

“Con el ministro que sea, con el secretario que sea, con el gobernador que sea, me veo gestionando por Tres Arroyos. Por supuesto que uno piensa que, cuando tiene alguien de Tres Arroyos o con contactos en Tres Arroyos pareciera que la cosa se facilita o que el camino se allana”.

“Yo soy muy seguidora. Soy capaz de pasar tres horas sentadas en un lugar hasta que me atiendan y me escuchen. Después, si lo puedo conseguir o no, dependerá de mi habilidad política pero yo soy de las que siempre empujan y están ahí”.

Claudia Cittadino

VTA: En qué cosas pones el acento en esta campaña

“El bonus que nosotros tenemos para mostrar es que tenemos pasado, presente y propuestas para el futuro”.

“Pasado, con todo lo que se ha hecho, tanto desde el momento que estuvo en el Ejecutivo el ingeniero Aprile, como ahora con Carlos Sánchez”.

“No debe haber un solo ciudadano tresarroyense o alguien que venga de visita, que no vea el cambio que ha tenido Tres Arroyos en todos estos años en los cuales el Movimiento Vecinal es gobierno”.

“Hay algunos memoriosos que recuerdan lo que era antes y que reconocen el presente auspicioso que tenemos con el Polo Educativo Tecnológico ya siendo una realidad en el Parque Industrial, con ayuda del a provincia; el Programa Puentes, con la futura ampliación del Polo Educativo para incluir a la parte deportiva más canchas, un circuito saludable, el Conservatorio de Música que pronto se va a inaugurar”.

“Podemos hablar de la Sala de Oncología del Hospital Pirovano, la incorporación de nuevos médicos, la ampliación de los equipos técnicos en algunas localidades”.

“Son muchísimas las cosas que podemos mencionar y mucho el trabajo diario que se hace, algunas cosas se ven y otras no tanto, pero día a día se trabaja mucho”.

“Mirá las obras de pavimento que ya se están ejecutando. Están planificadas hasta mediados del año que viene y venga quien venga, sea del color político que sea, es un compromiso asumido y tienen que hacerlo igual, como las obras de cloacas y de cordón cuneta que están proyectadas”.

“A futuro también podemos hablar de la organización del Estado, la ventanilla única de atención que siempre lo proponemos y nos está costando ponerla en marcha, la incorporación de nuevas tecnologías”.

“Nosotros tenemos un plan rector que es el Prodesta que lo seguimos adelante, tenemos el Fomepro este programa de ayuda para los micro emprendimientos. Fue una idea loca que se nos ocurrió cuando el Dr. Guilermo Salim era concejal y yo secretaria de Desarrollo Social, en ese momento recibimos el apoyo del intendente Sánchez para llevarlo adelante y hoy en día todo el mundo habla y agradece por el Fomepro”.

“Las 120 casas que ya son proyectos en marchas con una inversión de la provincia y un gran trabajo que se está haciendo desde la municipalidad. La cantidad de proyectos son infinitos, por eso digo que tenemos pasado presente y futuro, además de voluntad de gestión, conocimiento de cómo gestionar y las carpetas sobre el escritorio de Sánchez que pasarán a nuestras manos para continuar con el trabajo”.

Asumieron los nuevos integrantes del Gabinete Municipal

El día miércoles 28 de junio a las 19:30 horas, Claudia Cittadino estará en su local partidario de Avenida San Martín 521, presentando la lista que la acompaña en las elecciones 2023, e invita a participar a todos los vecinos de Tres Arroyos, anticipándose a los acontecimientos del miércoles Cittadino expresa:

“Para mí la intendencia es un doble desafío. Además de la capacidad que uno puede pensar que tiene, hay mucho para aprender en el medio de este posgrado, como yo digo que estoy haciendo, al lado del intendente Sánchez”.

“Yo me he formado, he trabajado para este momento. Soy médica, tengo un posgrado en medicina social y comunitaria, estuve en el Legislativo, en Salud, en Desarrollo Social, fui concejal, he participado en todas las áreas y fui dos veces intendenta interina”.

“Aprendí hasta de toscas y caminos rurales o de cuestiones que me eran ajenas y aprendí también que un intendente no tiene que conocer o saber de todo, pero si tiene que saber rodearse de un equipo de trabajo idóneo en cada uno de los temas para los cuales se lo convoque. Saber elegir a las personas y formar un buen equipo es fundamental para la tarea”.

“Pero eso será para otro momento. Si nos va bien en las PASO y si podemos avanzar a la segunda parte de la campaña, será momento para la conformación de un equipo de trabajo, que será presentado a la gente para que lo conozca y sepa quién me acompaña, porque esto no se trata de solo un nombre, se trata de un equipo”.

“Ser mujer también es un desafío. Me gustaría que la sociedad nos acompañe y romper con ese mito que dice que Tres Arroyos no vota mujeres”.

“Hay mujeres concejales, hay mujeres gobernadoras, presidentas y ministras que se han destacado. La mujer ocupa cada vez más lugares preponderantes. Que no es fácil, no es fácil eso te lo firmo pero con voluntad todo se puede; con voluntad y sin dejar de ser uno mismo”.

“Para eso es fundamental el acompañamiento de los amigos y de la familia, sin ellos sería imposible sobrellevar el cansancio, el día a día y los errores que involuntariamente uno pueda cometer”.

“Con ellos a mi lado pasamos una pandemia, podemos tranquilamente pasar una campaña”.