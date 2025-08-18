Vía Tres Arroyos / Día del niño

El Movimiento Vecinal convocó a los vecinos y festejó el Día del Niño en el Parque Cabañas

Decenas de familias participaron de los juegos y se acercaron a recibir globos en el Stand vecinalista montado para la ocasión.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

18 de agosto de 2025,

El Movimiento Vecinal estuvo presente este domingo en el Parque Cabañas para festejar el Día del Niño y decenas de familias se acercaron para participar de los juegos programados y recibir globos.

Patricio Roché, candidato a concejal en segundo término comentó sobre esta iniciativa: “hoy volvimos a ser chicos, nos reímos, jugamos, nos divertimos, y en este clima pudimos charlar con muchas familias sobre sus preocupaciones y necesidades”.

La jornada fue una mas de las acciones de cercanía y diálogo con que el Movimiento Vecinal ha encarado la campaña electoral, con la mirada puesta en el vecino y desde ellos poder volcar sus inquietudes en propuestas concretas a trabajar en el Concejo Deliberante.

