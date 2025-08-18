El Movimiento Vecinal estuvo presente este domingo en el Parque Cabañas para festejar el Día del Niño y decenas de familias se acercaron para participar de los juegos programados y recibir globos.

Patricio Roché, candidato a concejal en segundo término comentó sobre esta iniciativa: “hoy volvimos a ser chicos, nos reímos, jugamos, nos divertimos, y en este clima pudimos charlar con muchas familias sobre sus preocupaciones y necesidades”.

El Movimiento Vecinal convocó a los vecinos y festejó el Día del Niño en el Parque Cabañas

La jornada fue una mas de las acciones de cercanía y diálogo con que el Movimiento Vecinal ha encarado la campaña electoral, con la mirada puesta en el vecino y desde ellos poder volcar sus inquietudes en propuestas concretas a trabajar en el Concejo Deliberante.

