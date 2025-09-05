Tres Arroyos vive un fin de semana especial con la realización del primer Torneo Federal de Hockey sobre Patines, que reunió a equipos de diversas provincias en el estadio “Gigante” de Huracán.

La competencia, que además de lo deportivo buscó tender lazos de camaradería, contó con la presencia de árbitros de jerarquía internacional y referentes nacionales de la disciplina.

Roberto Montiveros, árbitro internacional con 25 años de trayectoria, valoró la iniciativa y la organización del evento:

“Hice mundiales, Copa Intercontinental, Panamericanos y Sudamericanos, y realmente la organización acá estuvo diez puntos. Estamos muy cómodos y agradecidos de poder participar en este primer Federal”.

El hockey sobre patines vive su fiesta con el Torneo Federal en Tres Arroyos

El sanjuanino, que nunca jugó al hockey pero se formó en educación física y encontró su vocación en el arbitraje, explicó que este certamen puede ser clave para recuperar el nivel en distintas provincias.

“La idea es reflotar el hockey en todo el país. Antes Tres Arroyos tenía muy buen hockey y esperemos conseguirlo. Este tipo de torneos ayuda a que la disciplina vuelva a crecer”.

Montiveros también brindó una charla informativa a los equipos antes del inicio del campeonato, en la que detalló cambios reglamentarios que se aplicarán en 2025.

“Uno de los más importantes es la vuelta de la tarjeta amarilla directa, para que el público entienda más fácilmente las sanciones. Son modificaciones que le van a dar mayor claridad al juego”.

El árbitro subrayó la importancia de pensar en el deporte como un proceso a largo plazo:

“El hockey necesita mucho trabajo desde la cuna. Lo fundamental son las categorías formativas. Ahí está la clave para el futuro”.

Por su parte, Pedro Acosta, responsable de desarrollo y difusión del hockey sobre patines en Argentina, destacó que este Federal es un paso hacia la expansión de la disciplina:

“Este es el primer torneo en Tres Arroyos y tiene un valor enorme, porque el hockey es el deporte que más títulos mundiales le dio a la Argentina. Queremos que se difunda en todas las provincias”.

Acosta advirtió que uno de los principales desafíos es generar competencia para los chicos:

“Hoy en Tres Arroyos tienen que jugar contra ciudades que están a 100 o 200 kilómetros. La idea es trabajar con las intendencias para que se formen equipos locales y regionales, porque el semillero es fundamental”.

El dirigente, además, recordó con emoción su vínculo con la ciudad:

“Acá en Tres Arroyos fui campeón argentino con el Club Atlético Independiente. En ese tiempo había varios clubes y muchísima gente jugando. Queremos recuperar ese nivel en poco tiempo”.

Finalmente, Acosta agradeció a la subcomisión de hockey de Huracán:

“Josefina, Andrés Bracco y todo el grupo están haciendo un trabajo increíble. Este torneo es posible gracias al esfuerzo de ellos”.

Con gran cantidad de partidos y la participación de equipos de diferentes provincias, el Federal deja en Tres Arroyos no solo competencia, sino también la esperanza de que el hockey sobre patines recupere protagonismo en la ciudad y en todo el país.