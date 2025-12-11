El Club Villa del Parque suma el Vóley a sus disciplinas deportivas

El Club Villa del Parque anunció este martes en conferencia de prensa la incorporación del Vóley a sus disciplinas deportivas.

Del anuncio participaron José Vaca, presidente de Villa del Parque, Marina Schumperli, encargada de Patín y Florencia Manso profesora de Vóley.

Según expresaron la actividad comenzará en marzo de 2026 y tendrá lugar en el Fanal los lunes y miércoles de 17 a 22 horas.

Las categorías serán formativas, mini, Sub-16, Sub-18 y adultos, con las profesoras Florencia Manso, Loana Rusconi y Cotí Paguegui.

Balance anual de la Escuela de Patín

Por su parte, Marina Schumperli, encargada de la escuela de Patín de la institución informó que a partir del año próximo cambiarán de asociación: dejan Bahía Blanca y se suman a Olavarría, donde están otros clubes de Tres Arroyos.

Además agregó que las clases se retomarán en el mes de febrero, también en el Fanal, los martes y jueves de 17 a 21:30 horas.

Bono Contribución

El Club se encuentra trabajando en la ampliación del Salón de Fiestas, obra que tiene un costo estimado de 15 millones de pesos. Para solventar los gastos se lanzará un bono contribución de $10.000, con el cual se sortearán 2 inscripciones para las 24 horas de la Corvina Negra del Club Cazadores.