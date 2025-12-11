Vía Tres Arroyos / Deportes

El Club Villa del Parque suma el Vóley a sus disciplinas deportivas

A partir del 2026. Además se anunció el cambio de asociación para el Patín y el lanzamiento de un Bono Contribución.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

11 de diciembre de 2025,

El Club Villa del Parque suma el Vóley a sus disciplinas deportivas
El Club Villa del Parque suma el Vóley a sus disciplinas deportivas

El Club Villa del Parque anunció este martes en conferencia de prensa la incorporación del Vóley a sus disciplinas deportivas.

Del anuncio participaron José Vaca, presidente de Villa del Parque, Marina Schumperli, encargada de Patín y Florencia Manso profesora de Vóley.

Según expresaron la actividad comenzará en marzo de 2026 y tendrá lugar en el Fanal los lunes y miércoles de 17 a 22 horas.

Las categorías serán formativas, mini, Sub-16, Sub-18 y adultos, con las profesoras Florencia Manso, Loana Rusconi y Cotí Paguegui.

Balance anual de la Escuela de Patín

Por su parte, Marina Schumperli, encargada de la escuela de Patín de la institución informó que a partir del año próximo cambiarán de asociación: dejan Bahía Blanca y se suman a Olavarría, donde están otros clubes de Tres Arroyos.

Además agregó que las clases se retomarán en el mes de febrero, también en el Fanal, los martes y jueves de 17 a 21:30 horas.

Bono Contribución

El Club se encuentra trabajando en la ampliación del Salón de Fiestas, obra que tiene un costo estimado de 15 millones de pesos. Para solventar los gastos se lanzará un bono contribución de $10.000, con el cual se sortearán 2 inscripciones para las 24 horas de la Corvina Negra del Club Cazadores.

Temas Relacionados

MÁS DE Deportes
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS