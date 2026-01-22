El Club Recreativo Echegoyen inaugurará su sede en Claromecó en el marco de su 90° aniversario

El Club Recreativo Echegoyen de San Francisco de Bellocq inaugurará oficialmente su sede ubicada en el sector de Médano Verde, en el balneario Claromecó, el próximo 31 de enero. La obra, largamente esperada, quedará formalmente habilitada en un año especialmente significativo para la entidad, que celebra su 90° aniversario y la vigésima edición del tradicional concurso; “6 Horas de la Corvina de Mayor Peso”.

La inauguración se concretará mediante un acto protocolar que contará con la presencia de autoridades municipales, medios de comunicación, socios y colaboradores históricos del club. Según confirmó Carina Sierra, referente de la institución, el evento incluirá el descubrimiento de placas, palabras alusivas, un video recordatorio del crecimiento del club y un lunch para los invitados.

Podio 6 Horas a la Corvina de Mayor Peso Recreativo Echegoyen

Sierra destacó que la finalización de la sede representa “un logro muy importante para un club pequeño, de una localidad chica”, y remarcó el orgullo que significa contar con un espacio propio en un punto estratégico de Claromecó, con gran circulación de público. Esa ubicación, además, ha generado un aumento espontáneo de consultas y nuevas asociaciones.

En paralelo, la institución ya registra movimiento en la inscripción anticipada para el concurso de pesca que se desarrollará en marzo, con consultas y anotaciones tempranas que refuerzan las expectativas para una edición especial. El club continúa sumando socios, incluso visitantes que se acercan motivados por el espíritu comunitario y el trabajo sostenido de la entidad.

6 Horas de la Corvina del Club Recreativo Echegoyen:

La inauguración de la sede se inscribe así como uno de los hitos centrales de un año de celebraciones para el Club Recreativo Echegoyen, consolidando su crecimiento y su fuerte vínculo con Claromecó y la pesca deportiva.