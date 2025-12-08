Vía Tres Arroyos / Policiales

Dos hombres fueron aprehendidos en Tres Arroyos por episodios de violencia de género

Los hechos ocurrieron durante la madrugada y la mañana del domingo. Ambas víctimas recibieron contención y realizaron la denuncia en la Comisaría de la Mujer y la Familia.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

8 de diciembre de 2025,

Dos hombres fueron aprehendidos en Tres Arroyos por episodios de violencia de género
Dos hombres fueron aprehendidos en Tres Arroyos por episodios de violencia de género

En las primeras horas del domingo, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Tres Arroyos intervino en dos hechos vinculados a violencia de género, que derivaron en la aprehensión de dos hombres en distintos puntos de la ciudad.

El primero de los casos ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada, en una vivienda ubicada en calle Maipú al 900. Allí, un hombre de 44 años fue aprehendido luego de agredir físicamente a su pareja, una joven de 24 años, quien presentó escoriaciones en el brazo derecho y en ambas mejillas.

Dos hombres fueron aprehendidos en Tres Arroyos por episodios de violencia de género
Dos hombres fueron aprehendidos en Tres Arroyos por episodios de violencia de género

El segundo episodio tuvo lugar cerca de las 10:15 de la mañana, en una vivienda de calle Ejército de los Andes al 200. En ese domicilio, un hombre de 26 años ingresó sin autorización a la casa de su ex pareja, de 23 años, lo que habría hecho a través de una ventana. Según la denuncia, la tomó del cuello y le provocó lesiones leves, además de dañar su teléfono celular.

En ambos casos se activaron los protocolos correspondientes. Las víctimas fueron trasladadas a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibieron contención y prestaron declaración. Los hombres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia.

Dos hombres fueron aprehendidos en Tres Arroyos por episodios de violencia de género
Dos hombres fueron aprehendidos en Tres Arroyos por episodios de violencia de género

Las actuaciones quedaron en manos de la UFIJ N.º 6 del Departamento Judicial local, a cargo de la Dra. Natalia Belén Ramos. En el primer hecho se inició una causa por Lesiones agravadas por el vínculo e infracción a la Ley 12.569, mientras que en el segundo se sumaron las figuras de Daño y violación a la misma normativa de protección contra la violencia familiar.

Temas Relacionados

MÁS DE Policiales
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS