En las primeras horas del domingo, personal de la Estación de Policía de Seguridad Comunal de Tres Arroyos intervino en dos hechos vinculados a violencia de género, que derivaron en la aprehensión de dos hombres en distintos puntos de la ciudad.

El primero de los casos ocurrió alrededor de las 2:40 de la madrugada, en una vivienda ubicada en calle Maipú al 900. Allí, un hombre de 44 años fue aprehendido luego de agredir físicamente a su pareja, una joven de 24 años, quien presentó escoriaciones en el brazo derecho y en ambas mejillas.

Dos hombres fueron aprehendidos en Tres Arroyos por episodios de violencia de género

El segundo episodio tuvo lugar cerca de las 10:15 de la mañana, en una vivienda de calle Ejército de los Andes al 200. En ese domicilio, un hombre de 26 años ingresó sin autorización a la casa de su ex pareja, de 23 años, lo que habría hecho a través de una ventana. Según la denuncia, la tomó del cuello y le provocó lesiones leves, además de dañar su teléfono celular.

En ambos casos se activaron los protocolos correspondientes. Las víctimas fueron trasladadas a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibieron contención y prestaron declaración. Los hombres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia.

Las actuaciones quedaron en manos de la UFIJ N.º 6 del Departamento Judicial local, a cargo de la Dra. Natalia Belén Ramos. En el primer hecho se inició una causa por Lesiones agravadas por el vínculo e infracción a la Ley 12.569, mientras que en el segundo se sumaron las figuras de Daño y violación a la misma normativa de protección contra la violencia familiar.