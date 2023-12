Dialogamos con Marcos Taboada, delegado interino de San Francisco de Bellocq

Tras el temporal que azotó a todo el distrito de Tres Arroyos el pasado sábado y que dejó innumerables daños materiales, continúa el trabajo denodado de todos los sectores de la comunidad para restablecer la situación.

En San Francisco de Bellocq el viento causó daños generalizados: caída de árboles y del tendido eléctrico, techos volados y vecinos que quedaron en situación vulnerable.

Sobre este tema dialogamos con el delegado interino de la localidad Marcos Taboada.

Nacido y criado en la localidad, tiene 36 años, la designación de Pablo Garate lo tomó con sorpresa. Comenzó su trabajo en la Municipalidad de Tres Arroyos hace 17 años de la mano de Carlos Sánchez.

“Garate, me dijo que las banderas políticas no le interesaban, que quería gente que pueda gestionar por la localidad y que pensó en mi por mi experiencia, porque son cosas que ya venía haciendo”.

“Obviamente que después dependemos el Ejecutivo para para poder desarrollarnos en cada localidad, pero el apoyo me lo han dado en estos días en todo lo que yo he necesitado Mi continuidad dependerá también de lo que se haga en el futuro porque va a haber una elección de delegados, así que en lo personal yo he venido preparándome y tengo ganas de continuar.

Lo que cada delegado haga en su localidad en consecuencia, va afectar positiva o negativamente para el intendente, así que mis compromisos para trabajar es el mismo con cualquiera”.

Se proyecta la construcción de un museo en San Francisco de Bellocq

Sobre el temporal comento:

“Tuvimos dos casos de voladuras de techo y otro tipo de daños.

La gente de la comunidad fue muy solidaria, enseguida el cuerpo de Bomberos, la Cooperativa Eléctrica, la Sociedad de Fomento y los compañeros de la Municipalidad se pusieron a trabajar. Para las 9 o 10 de la mañana ya estaba todo el mundo organizado, había, sin exagerar, alrededor de 25 personas en cada casa para darle una mano al vecino.

Puntualmente lo más grave fue eso. Después hubo roturas generales de plantas y estéticos, puntualizó en lo de las casas porque me parece lo más lo más importante. Estamos muy contentos con la solidaridad demostrada por la gente, no me sorprende porque en esta localidad siempre hemos trabajado en conjunto.

Es una forma bastante complicada de empezar la gestión pero bueno, con toda la gente que trabajó eso todo mucho más fácil”.

“Los empleados municipales siempre estuvieron dispuestos para las tareas. Y comunicándose permanentemente, es algo que agradezco porque yo llevo una semana en la gestión, su apoyo y el de toda la gente hizo que todo fuera mucho más fácil.

No hubo un área más afectada que otra, los daños fueron generalizados en todo Bellocq y hay que reconocer el gran trabajo que hicieron los bomberos que se encargaron enseguida de lo urgente ese mismo domingo, además, los empleados municipales hasta el día de hoy, continúan levantando ramas”.

Con respecto al futuro de la localidad, Taobada expresó:

“Queremos aprovechar el turismo rural, y nuestra cercanía con Claromecó en todo lo que podamos brindar. Eso hay que planificarlo, hay que desarrollarlo y proyectarlo. Mi idea también es hermanar todas las instituciones de la localidad para que puedan trabajar en conjunto con el Municipio, buscando un bien común sin partidismos políticos”.