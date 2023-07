Dialogamos con Alejandro Espinosa precandidato a consejero escolar de Compromiso Vecinal

Alejandro Espinosa es precandidato a consejero escolar de Compromiso Vecinal lista que encabeza como precandidata a intendente de Tres Arroyos, Claudia Cittadino.

Alejandro Espinosa es oriundo de Orense. Hace 17 años que vive en Tres Arroyos, está casado y tiene 48 años y dos hijos, el mayor de 19 y el menor de 17.

Es profesor de Educación Física profesión que ejerce por la tarde en las Escuelas Nº 2, 12 y 16 con alumnos que van desde segundo grado a tercer año de secundaria. Por la mañana es secretario en la Escuela Secundaria Nº 2 (excolegio Nacional) en el Turno Mañana.

Alejandro Espinosa, precandidato a consejero escolar de Compromiso Vecinal Foto: Prensa CV

Sobre su precandidatura indicó:

“Estoy muy contento de acompañar a Claudia. Cuando me enteré que Carlos Sánchez no se presentaba, nunca dudé que sería ella la candidata del Movimiento Vecinal. Desde ese momento decidí que la acompañaría desde el lugar que sea, hasta que un día me llamó y me ofreció formar parte de la lista y acepté sin dudar”.

“Claudia es una trabajadora incansable, conozco las ganas, la pasión y el empuje que tiene. Merece la oportunidad y le va a hacer bien a Tres Arroyos y a todo el distrito si llega a la intendencia”.

Al consultarle las razones de su candidatura, Espinosa indicó:

“La política es una herramienta para hacer las cosas, puede cambiar realidades. Yo como profe trabajé en varias instituciones, por ejemplo en la escuela de Orense donde había un patio de tierra, ahora hay un SUM hermoso que lo usan distintas instituciones, en la escuela 14 también: era un patio de tierra y ahora hay un playón con arcos”.

“El Polo Educativo es una maravilla también. Yo vi cuando el intendente Sánchez lo presentó en el año 2019, era solo una maqueta, y debo confesar que pensé que nunca se iba a hacer, pero se hizo. El Movimiento Vecinal todo lo que ha proyectado lo ha cumplido”.

“Las obras siempre llegan porque hay una gestión que ha perdurado en el tiempo y con eso es mucho más fácil para traccionar. Los proyectos no se piensan de acá a unos meses, se piensan a 10 años porque cuando los proyectos y las ideas están bien articulados, eso se puede hacer. La continuidad del Movimiento Vecinal es fundamental” - finalizó.