De la Garma suma un nuevo médico clínico: se incorporó el Dr. David Díaz

De la Garma. Chaves Municipio informa que se incorporó el Dr. David Díaz como médico clínico para fortalecer la atención de la salud en la localidad.

Desde el Gobierno Municipal se destacó especialmente la decisión del profesional de radicarse en De la Garma, eligiendo vivir en la comunidad y acompañar a los vecinos y vecinas con vocación y compromiso, sumándose así a la estrategia de ampliación y mejora permanente del sistema de salud local.

En ese marco, desde Chaves Municipio señalaron: “Valoramos especialmente que el Dr. David Díaz haya decidido radicarse en De la Garma, eligiendo vivir aquí. Su incorporación refuerza nuestro compromiso de seguir ampliando y fortaleciendo el servicio de salud para cada vecino y vecina”.

El Dr. Díaz atenderá en consultorio y también realizará guardias, aportando su trabajo a la cobertura diaria y a la continuidad de la atención, con el objetivo de seguir ampliando y fortaleciendo los servicios disponibles para la población.

Con esta incorporación, el Municipio continúa impulsando acciones para acercar respuestas concretas, garantizando una salud pública cercana, con más profesionales y mejores respuestas para toda la comunidad.