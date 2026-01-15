De la Garma puso en marcha una nueva edición de la Escuela Abierta de Verano

Con una destacada participación de alumnos, docentes y autoridades educativas y municipales, dio inicio la Escuela Abierta de Verano en el Natatorio Municipal de De la Garma, marcando el comienzo de una nueva temporada de actividades recreativas y educativas para niños y niñas de la localidad.
Este año, el programa cuenta con cuatro sedes: dos en la ciudad de Gonzales Chaves, una en De la Garma y otra en la localidad de Juan E. Barra.
Durante el primer día, las y los participantes disfrutaron de una variada propuesta de juegos, actividades recreativas y dinámicas acuáticas, pensadas para fomentar la integración, el aprendizaje y el disfrute en un entorno cuidado y seguro, acompañados por el equipo de profesores a cargo.
La jornada inaugural contó con la presencia de la intendenta Lucía Gómez; la inspectora jefa regional, Gabriela Dura; la inspectora jefa distrital, Nadia Goycoa; la presidenta del Consejo Escolar, Ayelén Lay; y Walter Aranzabe, integrante del equipo de gobierno, junto a inspectores e inspectoras de enseñanza, quienes acompañaron el inicio de esta iniciativa que cada verano convoca a numerosas familias y se consolida como un espacio fundamental de encuentro, recreación y contención para la comunidad.
La Escuela Abierta de Verano continuará desarrollándose durante las próximas semanas en el Natatorio Municipal, ofreciendo a chicos y chicas un espacio para compartir, aprender y disfrutar del verano a través del deporte y la recreación.