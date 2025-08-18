Vía Tres Arroyos / cursos exclusivos

CRESTA y UTN presentan un nuevo curso de extensión en Gestión Comercial

La capacitación tendrá modalidad semipresencial.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

18 de agosto de 2025,

El Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA), en conjunto con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), comunicó el lanzamiento de un curso de extensión Gestión Comercial, destinado a personas mayores de 18 años que se desempeñen en el rubro o estén en búsqueda de su primera salida laboral.

La capacitación, con modalidad semipresencial, tiene el objetivo de brindar herramientas esenciales en atención al cliente, técnicas de venta, marketing y fidelización de clientes.

El programa incluye cuatro clases presenciales y una clase virtual, además de una evaluación final y entrega de certificados.

Fechas y horarios:

Clases presenciales en CRESTA (4 horas cada una):

  • Jueves 4/9, de 13 a 17 horas
  • Viernes 5/9, de 8 a 12 horas.
  • Jueves 11/9, de 13 a 17 horas
  • Viernes 12/9, de 8 a 12 horas

Clase virtual (2 horas, desde cualquier lugar):

  • Martes 9/9, de 13 a 15 horas.

Con un arancel de $100.000, esta propuesta forma parte del compromiso de CRESTA y UTN con el fortalecimiento de las competencias laborales y el desarrollo profesional de la comunidad.

Formulario de inscripción: HACIENDO CLIC ACÁ

Más información sobre el curso, el programa y los contenidos: HACIENDO CLIC ACÁ

