CRESTA – UNS: se firmó un convenio para el dictado del Ciclo de Licenciatura en Enfermería en Tres Arroyos

En horas del mediodía, se llevó a cabo en el Centro Regional de Estudios Superiores de Tres Arroyos (CRESTA) una conferencia de prensa para anunciar la firma del convenio que permitirá dictar en Tres Arroyos el ciclo de Licenciatura en Enfermería de la Universidad Nacional del Sur (UNS), que se incorporará a la oferta académica 2026 de la institución.

Del anuncio participaron el intendente municipal Pablo Garate; el director decano del Departamento de Ciencias de la Salud de la UNS, Pablo Badr; la coordinadora de CRESTA, Valeria Guido y la secretaria de Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Mercedes Moreno.

Este acuerdo permitirá que los profesionales de enfermería de la ciudad y la región puedan continuar sus estudios de licenciatura, realizando las prácticas de manera presencial en Tres Arroyos y cursando el resto de las actividades de forma virtual.

Esta modalidad a distancia implementada por la UNS, facilita que quienes ya se encuentran trabajando en el sistema de salud puedan compatibilizar su formación académica con su labor diaria.

La iniciativa busca jerarquizar la carrera de enfermería, ampliar las oportunidades de desarrollo profesional para el personal de salud y fortalecer el sistema sanitario local.