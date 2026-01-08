CRESTA-UNAJ: capacitación, idiomas y oficios, nuevas propuestas educativas para el 2026

En el marco de un convenio entre la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ) y el Municipio de Tres Arroyos, desde CRESTA informaron que durante el ciclo 2026 se pondrá en marcha una nueva oferta de formación virtual, abierta y arancelada, con un descuento exclusivo para quienes se inscriban a través de la institución académica local.

El acuerdo tiene como objetivo acercar propuestas de formación académica, profesional y de oficios a la comunidad de Tres Arroyos y la región, ampliando las oportunidades de acceso a la educación continua sin necesidad de trasladarse a otras ciudades.

Modalidad y alcance

Todas las propuestas se dictarán en modalidad 100 % virtual y están abiertas a la comunidad en general. Las inscripciones corresponden al ciclo 2026 y contemplan una bonificación especial para quienes realicen el trámite de inscripción a través de CRESTA, en el marco del convenio vigente.

Cursos intensivos de idiomas

La oferta incluye cursos intensivos de idiomas, orientados al desarrollo de competencias comunicativas en distintos niveles. Entre las propuestas disponibles se encuentran Inglés, Francés, Italiano y Portugués, con formatos dinámicos y de corta duración, pensados para quienes buscan incorporar o fortalecer el manejo de una lengua extranjera.

Más información: HACIENDO CLIC ACÁ

Cursos de oficios y actualización profesional

La propuesta se completa con una variada oferta de cursos de oficios y actualización profesional, orientados a mejorar la empleabilidad y el desarrollo de nuevas competencias en áreas como administración, gestión, tecnologías digitales, producción y servicios.

Más información: HACIENDO CLIC ACÁ

Descuento exclusivo para inscriptos a través de CRESTA

Para acceder al beneficio de descuento, las personas interesadas deberán completar previamente el formulario de descuento habilitado por la UNAJ y luego realizar la inscripción correspondiente a través del SIU Guaraní. Ambos pasos son obligatorios para aplicar a la bonificación acordada.

Formulario de descuento: HACIENDO CLIC ACÁ

Inscripción SIU Guaraní: HACIENDO CLIC ACÁ

Para más información sobre estas propuestas y el acceso al beneficio exclusivo, HACER CLIC ACÁ

Esta iniciativa refuerza el compromiso de CRESTA y la UNAJ con la capacitación continua y la inserción profesional, ampliando el acceso a propuestas de formación de calidad para la comunidad.